橋下徹、溝口勇児氏「SANAE TOKEN」騒動謝罪に私見「再発防止に務めれば十分」
元大阪府知事・大阪市長で、日本維新の会創始者の橋下徹氏が10日、自身のXを更新。起業家の溝口勇児氏が、9日配信のYouTubeチャンネル『NoBorder News』に出演。高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」について、改めて謝罪したことを受け、私見を記した。
【動画】溝口勇児氏「SANAE TOKEN」騒動を改めて謝罪
橋下氏は、溝口氏の様子を伝える記事を引用し「まずかったところを反省して、被害者がいるならばきちんと対応して、再発防止に務めれば十分。そうでないと日本にチャレンジする若者がいなくなる」とつづった。
溝口氏はYouTubeチャンネル内で「まずは、国会や外交日程で、多忙な高市総理や政府に、多大なご迷惑と混乱を、お招きしてしまったことに関しては、本当に深くお詫び申し上げたいなと思っています」とコメント。「高市総理もそうですし、本当にいろんな方にご迷惑おかけしたなっていう風に思っています。国会日程、外交日程とか今予算審議が活境の時ですよね。そういうタイミングで、時間を奪ってしまった。片山大臣もそうですけども。閣僚の方々もそうですよね。内閣官房とか財務省とか、金融庁をはじめとする、官僚の皆様に対しても本当に申し訳ないなっていう風に思っています」と呼びかけた。
続けて「我々を信じて、このプロジェクトに参画したいと思ってくださった方がいたならば、その方たちにも、大変申し訳ないなっていう風に思っています」と謝意を伝えた。上杉隆氏から、X上では逮捕などといった憶測も伝えられていることについて向けられた溝口氏は「僕たちも関係各所とコミュニケーションさせていただいてますが、逮捕云々っていう話は、まったく耳にはしていないです。法的評価に関しては、捜査機関とか行政機関が行うものですけども、私個人が番組内で、大した事実確認もせずに不用意な発言をしたことによって、そういう疑念を招いたことは、とても、重く受け止めています」と伝えた。
「SANAE TOKEN」にあたっては、高市首相が2日に自身のXを通じては「SANAE TOKENという仮想通貨が発行され、一定の取引が行われていると伺いました。名前のせいか、色々な誤解があるようですが、このトークンについては、私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、当該トークンがどのようなものなのかについて知らされておりません」と記した。
その後、溝口氏は4日、自身のXを更新。NoBorderのX投稿を引用して「まず、高市総理ならびに関係者の皆様、そして本プロジェクトに賛同してくださった皆様に、心よりお詫び申し上げます。高市総理側の発信を否定する意図はありません」とつづっていた。
