岡田結実、イケメン夫が登場＆夫婦テレビ初共演 “ベタ惚れ”エピソードも
俳優の岡田結実（25）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。岡田は夫とテレビ初共演を果たし、産後の新生活に向けた最新家電の買い物ロケに挑む。
【写真】横山裕と相葉雅紀『ヒロミのおせっ買い！』に出演
同番組は、ヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、人生経験を生かしてゲストの買い物を手助けする“おせっ買い”バラエティー。今回で第5弾となる。
第1子出産を発表したばかりの岡田は、新生活に役立つ「最新家電」を求めて大型家電量販店を訪問。今回のロケにはテレビ初出演となる岡田の夫も登場し、夫婦での初共演が実現する。仲睦まじい様子を見せながら、最新家電を体験していく。
ロケでは、忙しい育児をサポートする“ほったらかし調理”が可能な最新調理家電や、大阪・関西万博で話題になった技術「ミライ人間洗濯機」などを体験。空気清浄機や家事の時短を実現するアイテムなど、育児に役立つ家電を次々とチェックしていく。
さらに岡田は、夫への“ベタ惚れ”エピソードも披露。子ども誕生後の生活についての近況も明かしながら、産後の新生活に向けた爆笑お買い物ロケを繰り広げる。ヒロミ、長谷川、佐久間の“おせっかい”なアドバイスを受けながら、岡田夫妻が下す「究極の買いっぷり」に注目が集まる。
また今回の放送には、SUPER EIGHTの横山裕も出演。20年来の親友である嵐の相葉雅紀へ、感謝を込めたプレゼント企画に挑戦する。現在「腸活」にハマっている相葉のために、横山は究極の納豆と味噌を探す旅へ。1箱1万円を超える“伝説の納豆”を求めて秋田と中継を結ぶほか、手作りの味噌や料理人が調合した特製タレなど、世界に1つだけのギフトを完成させる。
ジュニア時代から続く2人の絆や、24時間テレビのマラソン挑戦を支えた相葉への思いも語られ、涙と笑いのサプライズプレゼントの行方が描かれる。
