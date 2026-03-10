Snow Man佐久間大介、家族が登場 顔出しで反響「お母様似てる」「佐久間父、イケメンすぎる」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演。佐久間家の写真が公開された。
【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら
番組には、佐久間の母、兄、弟が別室で登場。背中のみが映されている状態で、スタジオの出演者たちとトークを展開した。トークでは、佐久間の幼少期のエピソードが紹介され、現在の明るいキャラクターとは真逆の佐久間の幼少期の引っ込み思案な性格が明かされるとともに、エピソードを話す家族のユニークなキャラクターも明らかとなった。
さらに、当時の写真が紹介。その際、家族の顔も明かされた。SNS上では、「え!?顔出し!?」「ママ美人」「お母様佐久間くんに似てる」「佐久間父、イケメンすぎる」「なるほどDNAを感じる」などと反響が寄せられている。
