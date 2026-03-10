北山宏光、デビュー直後のインド横断旅は“同期”がきっかけ「その子の話を聞いていたら刺激的で」
歌手・俳優の北山宏光が、7日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』に出演。デビュー直後に『J’J Kis-My-Ft2 北山宏光ひとりぼっち インド横断 バックパックの旅』が放送された経緯を明かした。
【写真】北山宏光が美腹筋披露 『anan』初ソロ表紙
北山がKis-My-Ft2としてデビューしたのは、2011年。当時、25歳であり、遅咲きのデビューだった。喜びを感じつつも、デビューした後も葛藤は続いた。
そんな中、渋谷駅で偶然の再会を果たした。「オーディションを受けたときから1個下なんですけど、同期がいて。20歳の時に彼が辞めるって話になって。その子が辞めて5年ぐらいかな。渋谷駅降りたら、その子が井の頭線のエスカレーターの下に立っていたんですよ」と振り返る。
同期は、広告代理店に就職していた。「大学期間中にバックパッカーをやっていたって。僕はその時、仕事しかしていなかったので、そんな経験を1個もできてなかった。その子の話を聞いていたら刺激的で。その子が一番衝撃的だったのが『インド』って」と、同期との再会がきっかけとなり、自ら「休みをください」「インドにバックパッカーに行きたい」と申し出た。
その後、「企画なら行けるかもしれない」と回答があり、紀行番組『J’J Kis-My-Ft2 北山宏光ひとりぼっち インド横断 バックパックの旅』と題し、8日間1万円でインドを横断したと明かした。
