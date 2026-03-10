木梨憲武、64歳の誕生日に妻・安田成美との“お祝い”2ショット公開「仲良しファミリー」「素敵な夫婦でうらやましいです」
とんねるずの木梨憲武が9日、自身のインスタグラムを更新。64歳を迎えたことを明かし、妻で俳優・安田成美（59）と共に誕生日を祝う様子をとらえた仲むつまじい夫婦2ショットを披露した。
【写真】「素敵な夫婦でうらやましいです」妻・安田成美と2ショットで誕生日を楽しむ木梨憲武
木梨は「本日、64才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠にありがとうございますー!!!」と感謝をつづり、バースデーケーキを前に安田と並んだ2ショットや花束などの写真をアップ。
続けて、10日、11日の2日間にわたってBLUE NOTE TOKYOでライブ公演『THE KINASHI NORITAKE』を開催することに触れ、「明日明後日、全力で組合ライブやるだけやってみます!!組合チョ〜木梨憲武 ありがとうありがとうありがとう〜」と“らしさ全開”で意気込みをつづった。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「良い写真」「仲良しファミリー」「素敵すぎるツーショット」「素敵な夫婦でうらやましいです」「パワフルなのりさん大好きです！」「のりさんのような素敵なご家族目指して、いつまでも追いかけます！」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
