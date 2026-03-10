DÁÈ1°Ì¥É¥ß¥Ë¥«¤«¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¡¡2°Ì¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï
¡¡WBC1¼¡¥ê¡¼¥°DÁÈ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3»î¹çÌÜ¤Ç¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£3Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï11Æü¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿Êý¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï1ÈÖ¥¿¥Æ¥£¥¹¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬Æó²ó¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2°ÂÂÇ6ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£Âç¾¡¤ËÆ³¤¡Ö¾ï¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¹ç·×¤ÇÂÇÀþ¤¬34ÆÀÅÀ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï5¼ºÅÀ¤È°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡£¼¡¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î1ÈÖ¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¤ÏÁ´4ÂÇÀÊ¤Ë½ÐÎÝ¤·¤Æ3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£°ì²ó¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÆóÅð¤È°Á÷µå¤Ç»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß¡¢µ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£»°²ó¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¥½¥í¡£¡ÖËèÂÇÀÊ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¼é¤Ã¤Æ¤Ï7Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤ÇÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢¥í¥Ú¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¶¦Æ±¡Ë