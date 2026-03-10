2児の母・西山茉希「具材が足りないからオリジナル」具だくさんそば披露「アイデアがすごい」「食べてみたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】モデルの西山茉希が3月10日、自身のInstagramを更新。具材を工夫したオリジナルそばを公開し、注目を集めている。
【写真】40歳2児のママモデル「お店みたい」変わり種具材が乗せられたオリジナルそば
西山は「海のおそばを食べましょね 具材が足りないからオリジナルでいきましょね」とつづり、手作り料理の写真を投稿。「＃オリジナルそばさ〜」とハッシュタグを添え、コーンビーフやあおさ天、にんじんチーズ天、海苔が乗ったそばが2杯並ぶ様子を公開している。
さらに、ウインナーや目玉焼き、納豆やサラダも写真に写り込んでおり「長女が学校行事からお土産に頂いたウインナーが美味しい ボイル焼きでパリッと。崩れた目玉焼きはディップとして添えればトロ旨」「最近常備なケールペーストは納豆に和えました」と紹介している。
この投稿には「美味しそう」「具沢山で贅沢」「真似したい」「お店みたい」「アイデアがすごい」「食べてみたい」「お腹すいた」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
