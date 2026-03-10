今日10日(火)の北海道付近は気圧の谷の中で、山沿いを中心に所々で弱い雪が降っています。明日11日(水)以降の2週間、道内は晴れ間や日差しのある日が多く、雪解けの進む地域が多いでしょう。しかし、12日(木)から13日(金)にかけてはオホーツク海側で雪の強まる恐れがあるため、最新の気象情報に注意して下さい。

12日(木)から13日(金)はオホーツク海側で雪や風が強まる恐れ 交通障害などに注意

明日11日(水)は広い範囲で晴れ間が出る見込みです。札幌など所々で雪の降る時間はありますが、降り方は弱いでしょう。

12日(木)と13日(金)は雲の広がる所が多くなり、網走などオホーツク海側では雪が降りやすくなります。特にオホーツク海側の沿岸や知床方面を中心に強い降り方となり、2日間の総降雪量は多い所で50センチ以上の大雪となる恐れがあります。また、風も強まるため、ふぶきによる交通障害にも注意して下さい。



14日(土)にはオホーツク海側の雪のピークも過ぎ、太平洋側を中心に広く晴れ間が出てくる見込みです。

15日(日)は全道的に雲が広がりやすくなり、日本海側を中心に雪や雨の降る所もありますが、降り方が強まることはなさそうです。

16日(月)以降は晴れる所が多く、割合穏やかな天気でしょう。日差しの力を借りて、積雪の多く残っている地域では雪解けが順調に進みそうです。

18日(水)以降は晴れる日が多い道内 春らしい暖かさも感じられそう

3月18日(水)以降は上空の寒気の影響を受けにくく、道内は晴れる日が多くなりそうです。

19日(木)は道北や道南の一部で天気が崩れますが、湿った雪や雨となるため、外出の際は雨具があるとよいでしょう。



最高気温としては平年並みか高めの傾向が続く見込みです。18日(水)以降の予想最高気温は、札幌で全般に7℃くらい、道南や道東では9℃前後で、帯広は10℃以上の日もあるなど、少しずつ春らしい暖かさを感じられる日が増えてくるでしょう。引き続き雪解けは順調に進みますが、屋根からの落雪やなだれ、泥ハネなどには十分に注意して下さい。札幌では例年、4月上旬までは冬日(最低気温が0℃未満)となる日があるように、全道的に朝晩の最低気温はまだ氷点下となる日が多いため、日中と朝晩との路面状況の変化にも注意が必要です。