朝はドル売り優勢、その後やや上値が重くなる＝オセアニア為替概況



豪ドル/ドルは昨日の市場でイラン紛争の早期終結期待などにドル安が進む中で0.6950ドル台から上昇。今朝まで豪ドル買いの流れが続き、一時0.7082ドルを付けた。その後は.7060/80レンジを中心とした推移。午後にやや上値が重くなり0.7053ドルを付けた。



豪ドル円も朝の高値から調整売り。朝に111.71円を付けた後、昼前に111.30円を付けた。その後もみ合いも、午後に111.29円を付けえる。



NZドル/ドルも同様の動き。昨日の0.5849ドルからの上昇が今朝まで続き0.5940ドルを付けた。午後に入って0.5908ドルを付けている。



NZドル円は朝の93.68円から93.19円を付けた。



今週の主な予定と結果



豪州

03/10 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （3月） 結果 1.2% 前回 -2.6% （前月比）

03/10 09:30 NAB企業景況感 （2月） 結果 7.0 前回 7.0



NZ

03/12 06:45 製造業活動 （2025年 第4四半期） 前回 2.7%

