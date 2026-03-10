湯せんするだけ、洗い物なし！非常時にも役立つ「ポリ袋でトマトスープパスタ」に挑戦してみた

災害時に便利「ポリ袋湯せん調理」に挑戦

3月11日は東日本大震災が起きた日。この日の前後に備蓄品のチェックをする、という方も多いのではないでしょうか。

わが家でも、毎年3月は備蓄品の期限確認や買い足しをする月と決めています。

今年はそのチェックに加えて、少し前から気になっていた「ポリ袋湯せん調理」を実際に試してみました。ライフラインが止まった災害時でも、あたたかい食事が用意できるという調理法です。

袋ごと湯せんするだけ

1. 湯せん調理に対応しているポリ袋に、トマトジュース、パスタ、顆粒コンソメ、ツナ缶などの材料を入れます。パスタは半分に折ると袋に収まりやすいです。パスタの先端で袋を突き破ってしまわないように注意しましょう。





2. 袋の中の空気をしっかり抜いて、口をきつく縛ります。





3. 鍋にお湯を沸かし、ポリ袋が鍋底に直接触れないよう耐熱皿を沈めておきます。





4. 袋をお皿の上に乗せるようにしてお湯の中に入れ、所定の時間湯せんします。途中、袋が浮いてしまったらトングなどで沈めましょう。時間がきたら、鍋から取り出して完成です。





うまみを吸収したパスタが美味

袋の上部を切って、中のパスタの状態を確認してみると…ちゃんとやわらかくなっていました！

器に盛り付け、粉チーズとドライパセリをふりました。災害時は器を使わず、袋から直接食べれば、洗い物が出ずに水を節約できますよ。





一口食べてみると、トマトジュースとツナ缶の水分、コンソメのうまみを吸い込んで、パスタそのものにしっかりと味がついているのがわかります。

パスタの食感は、お湯でゆでる従来の方法で調理したものと比べると少々もちもち感が控えめ。それでも、芯が残るなどの加熱不足は感じませんでした。

トマトスープには自然なとろみがついていて、パスタによくからんで食べやすかったです。

空気をしっかり抜くのがコツ

実際に作ってみて一番大切だと感じたのは、袋の中の空気をできるだけしっかり抜いておくことです。空気が残っていると湯せん中に袋が膨らんで浮き上がり、加熱にムラが出てしまうことがあります。口を縛る前にしっかり空気を押し出しておくと、安定して湯せんできるはずです。

また、鍋底への接触を防ぐための耐熱皿も忘れずに。袋が鍋底に触れると、袋が溶けて穴があく場合があります。

平常時に一度、試してみてほしい調理法です

パスタが食べたくても、たっぷりのお湯を用意して麺をゆでる、なんてことがなかなかできそうにない災害時。この方法なら、少量のお湯でパスタを作ることができ、湯せん調理後のお湯も他の用途に再利用できて無駄がありませんね。

災害はいつ起こるか誰にもわかりません。だからこそ、余裕のある平常時に、ポリ袋を使った湯せん調理を体験しておくことが大切だなと感じました。

湯せん調理対応のポリ袋がお近くのお店で見つかったら、備蓄品に入れるとともに、ぜひ一度湯せん調理を試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）