女優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の2人の父親について語った。

司会の黒柳徹子が、実父と継父の“2人の父親”について触れると、岸本は「実父は介護して看取ったんですけど、今は育ての父を在宅で。要介護5なんですけど、介護をしてます」と打ち明けた。

実父はマグロ漁船に乗る漁師だった。インド洋まで1度航海に出ると数カ月は戻らず、「貧しい家庭だったんですけど、大人になってから気がついたんですけど、マグロだけはいいのを食べてた」と振り返った。

しかし岸本の母と離婚後、別の女性と再婚。その再婚相手が亡くなった際、「要介護2」の状態で身寄りがなく、岸本が引き取った。「すぐ近くのアパートを借りて介護をし始めたんですけど、私が仕事の時とかは、今の育ての父が通っておむつを替えてくれたり」と明かした。

岸本は「ありがたかったです」と感謝を口にしたが、「実父が物凄い気性が荒い」と説明。「やってもらってるのに、漁師だから口調が荒い。それでも今の育ての父は北海道の人なんで、物凄い我慢強いんで、“うん、うん”って世話をしてくれて」と話した。

その後、実父は78歳で亡くなったが、育ての父も脳梗塞を3回発症し、高次脳機能障害が残った。「失語症とか、手足のしびれ、不自由とかがある。なんとか家の中を伝い歩きができる」といい、岸本は「いや〜、本当に大変です」と本音を漏らした。

「ストレスを溜めないようにしながら、やるようにしてます」と語ったが、「高次脳機能障害なんで、言っても言ってもやっぱり分かってなかったりすることがある。“何回言わせるんだ”って思っちゃう」と苦笑いした。

介護経験は2人合わせて10年を超えた。黒柳が「全然知らなかった」と驚くと、「巡ってくるもんですからね、しょうがない」と岸本。現在、育ての父は88歳を迎えたが、仕事との両立に「やっぱり体力がいりますね、介護って」と語っていた。