4月15日よりTBS『よるのブランチ』内にて放送されるTVアニメ『キャンディーカリエス』のメインPVと場面写真が公開された。

2021年3月にYouTubeにて公開され、現在175万回再生を記録し、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ『Candy Caries（キャンディーカリエス）』。本作は、その世界観をさらにパワーアップさせたショートムービーで、『PUIPUIモルカー』や第8回アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード2025で最優秀アニメーション賞を受賞したNetflixシリーズ『My Melody & Kuromi』を手がけた見里朝希監督と、WIT STUDIO制作による新作オリジナルTVアニメだ。プラバンやアクリルという独特な素材によって生み出された世界を舞台に、ぷくぷくにはれた頬っぺたがチャームポイントの甘いものが大好きな女の子・アメと、アメの口の中に住む自由奔放な虫歯・カリエスが繰り広げるドタバタな毎日を描く不思議な世界の物語となっている。

公開されたメインPVは、IS:SUEによる主題歌「Telepathy」を使用したもの。映像には、アメ（声：佐藤みゆ希）とカリエス（声：武田華）のほか、狂人歯医者（声：片桐仁）やアメ母（声：野呂佳代）といったキャラクターたちのボイスも収められている。

あわせて公開された場面写真では、虫歯を見つけたアメの姿や、狂人歯医者のキャラクターなど、本作のユニークな世界観が切り取られている。

さらに、IS:SUE「Telepathy」のデジタル配信に先駆け、TikTokやInstagramなどのSNSでショート尺の先行配信がスタートした。

また、放送を記念して、漫画約2万冊が設置されている千葉県習志野市の温泉施設「天然温泉湯～ねる」とのコラボイベントの開催も決定。期間は4月25日から6月28日まで。期間中はコラボロウリュや展望風呂の大画面スクリーンでの映像上映、限定グッズ販売などの企画が予定されている。詳細は「天然温泉湯～ねる」公式サイトにて。（文＝リアルサウンド編集部）