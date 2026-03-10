¡Ö½»¤ó¤Ç¤«¤é¸å²ù¡×¤òËÉ¤°¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢»ÒÏ¢¤ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÊª·ïÃµ¤·¡Ö10¤ÎÅ´Â§¡×
¡Ú1¡Á10°Ì¤Þ¤Ç³ÎÇ§¡Û°Õ³°¤Ê±Ø¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥àÄÂÂß±Ø¥é¥ó¥¥ó¥° Åìµþ23¶èÊÔ
¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¢¡Á¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ²È¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤³¤½¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¡ª¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡¢ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤òÄ¾·â¡£»×¤ï¤º¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤ÈÉ¨¤òÂÇ¤Ä¡¢Êª·ïÃµ¤·¤Î¥³¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ãæ¤Î¡¡Áª¤Î10¸Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Êª·ïÃµ¤·¤Î´ðËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ©ÃÏ¤ä²ÈÄÂ¡¢Éô²°¿ô¤Ê¤É¤¬¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤äÃó¼Ö¾ì¤ÎÍÌµ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¼Ö°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ï¤Ç¤¤¿¤é2ÂæÊ¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤Êª·ï¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÌÜÀþ¤À¤È¡Ø±Ø¤¬¶á¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¶á¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤¬¶á¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¡¾®Ãæ³Ø¹»¤È²È¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¹Êó¥°¥ë¡¼¥×¡¡À¾ÅèÍ¥Íý»Ò¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î³Ø¶è¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò831¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ø¶è¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÀÜµÒ¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦É×ÉØÀ¤ÂÓ¤«¤é¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤Î³Ø¶è¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬84.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÀÜµÒ¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦É×ÉØÀ¤ÂÓ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤Î³Ø¶è¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤¬³Ø¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢5¡Á10³ä¤È²óÅú¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬39.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô234Ì¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¾µï¤ÎºÝ¤Ë¡Ø³Ø¶è¤ò½Å»ë¤·¤¿ÍýÍ³¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¶¦Æ¯¤¤Çµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë³Ø¶è¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ù¡ØÄÌ³Ø»þ´Ö¤ÈÄÌ³ØÏ©¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ù¡Ø²È¤«¤é¶á¤¤Êý¤¬°Â¿´¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¾Åè¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
³Ø¶è¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¢¡Ö³Ø¹»ÁªÂòÀ©¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»ÁªÂòÀ©¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤¬»ØÄê¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÄÌ³Ø¶è°è¡Ê³Ø¶è¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¶è°è¤Î¸øÎ©¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤âÁª¤Ù¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³Ø¹»ÁªÂòÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÀÜµÒ¤ÎºÝ¤Ë³Ø¹»ÁªÂòÀ©¤ÎÀ©ÅÙ¤ò°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬46.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ÆÆâ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³Ø¶èÆâ¤Ë´õË¾¤ÎÊª·ï¤¬¸«Åö¤¿¤é¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢³Ø¶è³°¤«¤é¤Ç¤âÁªÂò¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¡ÖÉô³èÆ°¤Î»ö¾ð¤ÇÊÌ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¡ÖÆ»°ìËÜ¤Î°ã¤¤¤Ç³Ø¶è¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁªÂòÀ©¤Ç³Ø¹»¤¬Áª¤Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ø³Ø¹»ÁªÂòÀ©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼ÆâÁ´°è¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ø¼«Í³ÁªÂòÀ©¡Ù¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Æâ¤«¤é¤Î¤ßÁª¤Ù¤ë¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯ÁªÂòÀ©¡Ù¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤Ï°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êª·ïÃµ¤·¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ³Ø¶è¤òµó¤²¤ë¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¶è¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦É×ÉØÀ¤ÂÓ¤¬£Êª·ï¤òÃµ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆþ³Ø¤Î1Ç¯Á°¤Þ¤Ç¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î29.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÆþ³Ø¤Î6¥«·îÁ°¤Þ¤Ç¡×¤¬18.9¡ó¤È¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬1Ç¯Á°¡Á6¥«·îÁ°¤Î´Ö¤ËÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³Ø¶è¤ò½Å»ë¤·¤ÆÊª·ï¤òÃµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊª·ï¤òÃµ¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡Û
´õË¾¤Î³Ø¶è¤Ë¤¤¤¤Êª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æþ³ØÁ°¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤í²ÈÃµ¤·¤ò¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£°é»ù¤ä²È»ö¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë²È¡£¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤Î³Ø¶è°Ê³°¤Ë¤â¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤ËºÝ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¡¢°é»ù¤ä²È»ö¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¤¢¤¨¤Æ¤1³¬¤ÎÊª·ï¤òÁª¤Ö
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏËÉÈÈÌÌ¤ò¹Í¤¨¤Æ2³¬°Ê¾å¤ÎÉô²°¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤é¡¢1³¬¤ÎÊª·ï¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁö¤ê²ó¤ëÂ²»¤Ê¤É¤Ç¡¢²¼¤Î³¬¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¸¹ç½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è²»¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤¦²ó¿ô¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ÏÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Å¾Íî»ö¸Î¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢1³¬¤ÎÉô²°¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ü¥¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤¢¤ë²È¤ÏÁÀ¤¤ÌÜ
¶¦Æ¯¤¤¬Áý¤¨¤¿¶áÇ¯¡¢ÀöÂõÊª¤Ï¡Ö´¥Áçµ¡¤Ç´¥¤«¤¹¡×¡Ö¼¼Æâ¤Ë´³¤¹¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÀö¤Ã¤Æ¡¢´³¤·¤Æ¡¢¾ö¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤â¡×¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ü¦À¸³è¤ÎÆ°Àþ¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤ß¤ë
À¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÏÆ°Àþ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸¼´Ø¤Î¶á¤¯¤ËÀöÌÌ½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¥ê¥Ó¥ó¥°¤òÄÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÉÔÊØ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤Ï¡¢¹¤á¤Î¸¼´Ø¼ýÇ¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸¼´Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬¤·¤Þ¤¨¤ë¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ËÉý¤ò¼è¤é¤ì¡¢¸¼´Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ü¸÷Ç®Èñ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤é§¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¥é¥Ù¥ë¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¥é¥Ù¥ë¡×¤È¤Ï¡¢Êª·ï¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î¹âÄã¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ù¥ë¤Î¤³¤È¡£2024Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¿·ÃÛ·úÃÛÊª¤ÎÈÎÇä¡¦ÄÂÂß¤Î¹¹ðÅù¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ÎÉ½¼¨¥é¥Ù¥ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊª·ï¤Ë¤³¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸÷Ç®Èñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ëÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1¡¡¿·Ê¹¡¦»¨»ï¹¹ð¡¢¥Á¥é¥·¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡Ú¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¥é¥Ù¥ë¤Î¸«ËÜ¡Û
¡ãA¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀÇ½¡ä
¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤«¤é¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºï¸º¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤ë»ØÉ¸(BEI)¤ò¡¢5¡Á7ÃÊ³¬¤ÎÀ±¤Î¿ô¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥é¥¥é¤ÎÀ±¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷¤Ë¤è¤ëºï¸ºÊ¬¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãB¡¦ÃÇÇ®ÀÇ½¡ä
·úÊª¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤ò£·ÃÊ³¬¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ»þ¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ï¡Ö£´¡×¤ÇÃ£À®¤Ç¤¹¡£
¡ãC¡¦ÌÜ°Â¸÷Ç®Èñ¡ä
¤¢¤ëÀßÄê¾ò·ï¤Î²¼¤Ç¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÇ¯´Ö¤Î¸÷Ç®Èñ¤ÎÌÜ°Â³Û¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡£¼ÂºÝ¤Î¸÷Ç®Èñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎA¡ÁC¤Î3¹àÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£E¤Ï·úÊª¤ÎÌ¾¾Î¡¢I¤Ï¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÉ¾²Á¤·¤¿Æü¡£»Ä¤ê¤Î¹àÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
¢£³¹¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤ªÊõ¾ðÊó¤¬¥¶¥¯¥¶¥¯
Êª·ïÁª¤Ó¤â¡¢º£¤Ï¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò³¹¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªÊõ¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¤É¤ÎÃÏ¶è¤Ê¤éºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¨ËÉºÒ¾ðÊó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ËÄ¹¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é½»¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÅÚÃÏ´ª¤¬¤Ê¤¤¤È¸«Êý¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼¨¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤ÎÅÀ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ØºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤È¤³¤³¡Ù¡Ø¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï°ÊÁ°¤Ï¾ÂÃÏ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢¤Û¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢©¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òµó¤²¤Æ¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¤Ë¡Ö±Ø¶á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£5Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢15Ê¬¤Þ¤Ç¤Ê¤éµöÍÆ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¸ß¤¤¤Ë¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬»ý¤Æ¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤â¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦Êª·ï¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï1¿Í1¿Í¤Î¸ÜµÒ¤ËÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤âÁá¤¤¡£ÎÉ¤¤ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¡¢Êª·ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¾ðÊó¤Ïª¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸Ç¤á¤Æ¤«¤éÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¼Ì¿¿¤â¾ðÊó¤ÎÊõ¸Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÄÉ¤¤Ê²¤µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¸«¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ÈÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¢Î¾Êý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤³¤³¤Þ¤Çµó¤²¤Æ¤¤¿»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼À¤Âå¤¬ÉÔÆ°»º¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤10¤ÎÅ´Â§¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¾®Ãæ³Ø¹»¤È²È¤È¤Îµ÷Î¥
¢¡Ö³Ø¹»ÁªÂòÀ©¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«
£Áá¤á¤ËÊª·ï¤òÃµ¤¹
¤1³¬¤ÎÊª·ï
¥¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¤Î¤¢¤ë²È
¦À¸³è¤ÎÆ°Àþ
§¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¥é¥Ù¥ë
¨ËÉºÒ¾ðÊó
©ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òµó¤²¤Æ¾ò·ï¤òÄó¼¨
ª¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸Ç¤á¤Æ¤«¤éÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯
´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö±Ø¶á¡×¡ÖÃÛÀõ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò²ÈÂ²Æâ¤Ç¤¹¤ê¤¢¤ï¤»¤Æ¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤â¤á¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡ª¡¡ÃÏÊý¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ïº£¡¢Ê¿²°¤â¿Íµ¤¤È¤«¡£Í½»»¤Ë¹ç¤¦Ê¿²°Êª·ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
文●高橋奈々