「アーセナルは仕組まれてる」「シティとリバプール潰し合いか」FA杯ベスト８の組み合わせが決定！ 抽選結果が反響「死闘になりそう」
イングランドサッカー協会（FA）は現地３月９日、FAカップベスト８の組み合わせを発表した。
世界最古のカップ戦とも呼ばれるFA杯。今大会でここまで勝ち進んでいるのは、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、遠藤航を擁するリバプールといった強豪のほか、田中碧が所属するリーズ、松木玖生が在籍するサウサンプトン（２部）、そしてウェストハムとポート・ヴェイル（３部）だ。
現地４月４日に準々決勝が予定されているなか、対戦カードは以下のとおりとなった。
サウサンプトン対アーセナル
チェルシー対ポート・ヴェイル
マンチェスター・シティ対リバプール
リーズ対ウェストハム
松木が累積警告で出場できないサウサンプトンは、アーセナルをホームに迎え、チェルシーは、５回戦で１部のサンダーランドを１−０で破ったポート・ヴェイルとの対戦に。マンチェスター・シティとリバプールによるビッグマッチも実現。また、23年ぶりにベスト８進出を決めたリーズは、ウェストハムと相まみえる。
抽選結果に、SNS上では次のような声が上がった。
「シティとリバプール潰し合いか」
「楽しみすぎるカード」
「FAカップ８強決まったか」
「リーズ田中碧選手に期待」
「チェルシーはホームで３部（相手）だから運が良かった」
「ウェストハムVSリーズって両チームともリーグ戦で降格しそうなだけに死闘になりそう」
「アーセナルは仕組まれてるって言われてももう文句言えん」
どのクラブがタイトルを手にするのか。注目試合の数々から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
