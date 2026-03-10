「アーセナルは仕組まれてる」「シティとリバプール潰し合いか」FA杯ベスト８の組み合わせが決定！ 抽選結果が反響「死闘になりそう」

「アーセナルは仕組まれてる」「シティとリバプール潰し合いか」FA杯ベスト８の組み合わせが決定！ 抽選結果が反響「死闘になりそう」