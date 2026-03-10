【シルバニアとレポ】カプセルトイ「お薬と救急箱 ストレスケア」はお手ごろで精巧！ミニチュアも整頓も好きな大人は注目です
ガチャガチャコーナーをパトロールしていたら、シルバニアファミリーと遊べそうなカプセルトイを発見！
それは「お薬と救急箱 ストレスケア」。救急箱、またはストレスケアできるお薬セットのカプセルトイです。あまりの可愛さに2回まわしてみたら……やっぱりシルバニアと相性抜群でした♡
【本物そっくり】
全6種類（救急箱3種、お薬セット3種）のうち、ゲットしたのは「救急箱C」と「お薬セットA」の2種類です。
◼︎救急箱C
半透明プラスチック製の、昔ながらの救急箱。シンプルながらも、レトロな文字やマーク、パーツの形がリアルです。もちろんフタも開きます！
◼︎お薬セットA
湿布や薬、体温計、袋などがセットになっています。パッケージのディテールが細かすぎて、いつまでも眺めてしまいそう。湿布がミニサイズになっているのがちょっとシュールです。
体温計はシルバニアの赤ちゃんに持ってもらうとその細かさがより伝わります。ごっこ遊びがしやすいよう（？）、小さいのに液晶の文字がしっかり表示されているのもありがたい！
マシュマロネズミちゃん、37.3度と微熱がありますね……。今日はお薬を飲んでゆっくり休みましょう。
【収納できます】
もちろん、お薬セットは救急箱の中にまとめて収納可能。とってもリアルで、まるで本物をそのまま小さくしたみたいな雰囲気です。
救急箱に入れるとより可愛く見えるから、常備薬をひと通りそろえてシルバニアのお家に置いておきたくなっちゃうではありませんか……！
お値段は1回200円と、最近のカプセルトイの中ではお手ごろなのも嬉しいポイント。これは軽率にリピしてしまいそうです。
シルバニアファミリーはもちろん、リカちゃんなどのお人形やフィギュアとも相性のいいサイズ。お家の子と一緒に遊びたい方は、見かけたらぜひチェックしてみてください♪
参考リンク：tarlin、楽天市場
執筆・撮影：五條なつき
Photo：(c)Pouch