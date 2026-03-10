目黒蓮が出演する、みずほ銀行の「新生活キャンペーン」広告がJR新宿駅、東京駅、品川駅に登場。その様子がみずほ銀行の公式SNSで公開され、反響を集めている。

【画像】爽やかな目黒蓮のビジュアルが掲出された駅の様子

■目黒蓮の爽やかなビジュアルが駅構内をジャック

公開された広告では、ブルーを基調とした爽やかなビジュアルの目黒が登場。前髪をセンター分けにし、メガネ＆ライトブルーのシャツを合わせたスタイルや、ライトブルーのシャツにブルーのカーディガンを肩からかけたスタイルなど、カジュアルな装いを披露している。

爽やかな笑顔のほか、頭の上で両手を組んだイタズラっぽい笑顔、口元に手を添えた自然体な笑顔、首元に手を添えたアンニュイな表情など、多彩な表情やポーズを見せている。

■新宿・東京・品川など各駅で大型広告を展開

今回の広告はJR新宿駅、東京駅、品川駅で掲出されており、駅構内の大型ビジョンや壁面広告、柱巻き広告など様々な形で展開されている。

投稿では、

「悩んでるのは、きっと本気な証拠だよ。」

「あなたの新生活を応援してる人がいる。もちろんぼくも。」

「さ、今日もいい顔でいってらっしゃい！」

「ひとりで頑張らなくてもいいんだよ。」

といったメッセージとともに、目黒のビジュアルが掲出された駅構内の写真が公開されている。

広告は2026年3月15日まで掲出予定で、「#目黒蓮とみずほで新生活」のハッシュタグも添えられている。

ファンからは「素敵な空間」「圧巻」「最高すぎる」「そっと寄り添ってくれるコトバがうれしい」「爽やかイケメンの権化」「かわいいめめがいっぱい」など、多くの声が寄せられている。

■新宿駅の様子

■品川駅の様子

■東京駅の様子

Snow Man

