ヤマエグループホールディングス <7130> [東証Ｐ] が3月10日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の70円→80円(前期は70円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主に対し継続的に安定した配当を行うことが、最重要政策の一つであると位置づけており、合理化・省力化を目指して時代に即した物流機能強化のための設備投資を行い、会社の競争力を維持強化するとともに、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針としております。 当期の配当につきましては、当期の業績が堅調に推移していることや財政状態を勘案した結果、期末配当予想を前回発表予想の１株当たり 70 円から 10 円増配し、１株当たり 80 円とすることといたしました。

