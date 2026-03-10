10日15時現在の日経平均株価は前日比1476.50円（2.80％）高の5万4205.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1422、値下がりは148、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を331.58円押し上げている。次いでファストリ <9983>が104.29円、東エレク <8035>が92.25円、ＳＢＧ <9984>が61.77円、レーザーテク <6920>が59.23円と続く。



マイナス寄与度は12.23円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が6.77円、ローム <6963>が5.25円、イオン <8267>が3.11円、キッコマン <2801>が2.92円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はサービスの1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、その他製品、卸売と続いている。



