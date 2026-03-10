「ドラゴンスレイヤー」新プロジェクト始動　ファルコム45周年記念

日本ファルコム株式会社は3月9日、創立45周年を迎えたことを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」を始動させることを発表しました。

■ アクションRPG黎明期の金字塔「ドラゴンスレイヤー」

「ドラゴンスレイヤー」は、1984年に「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打たれてPC-8801向けにリリースされた記念すべきシリーズ第1作目です。

隣接する敵キャラクターに体当たりして攻撃するというシンプルで分かりやすい操作性をはじめ、経験値やアイテムを家に持ち帰ってプレイヤーを強化する独自の成長要素、さらには特定のアイテムや魔法を使って障害物を突破していくパズル要素など、当時としてはユニークなシステムを数多く搭載。アクションRPG黎明期の代表作として、多くのPCゲームユーザーから高い評価を獲得している伝説的タイトルです。

その後、「ドラゴンスレイヤー」の名を冠するシリーズ作品として、「ザナドゥ」や「ロマンシア」、「ドラスレファミリー」、「ソーサリアン」「英雄伝説」といった数々の歴史的タイトルが世に送り出されていきました。

■ 「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」ティザーサイトも公開

今回発表された「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」について、現時点では商品名（タイトル）、ジャンル、対応機種、発売時期ともにすべて「未定」となっています 。

コンシューマ向けの新作プロジェクトとして、あの伝説のタイトルが令和の時代にどのような形で生まれ変わるのか 。現在ティザーページも公開されており、今後の続報発表に大きな期待が寄せられます。

（山口弘剛）

