中国の王外交部長、クウェートのジャッラーハ外相と電話会談

中国の王毅外交部長は3月9日、クウェートのジャッラーハ・ジャービル・アル・アフマド・アル・サバーハ外相と電話会談をおこないました。

ジャッラーハ外相は地域情勢の最新状況を説明し、「クウェートは戦争の当事者ではないものの、その影響を受けている」と述べ、クウェートを含む湾岸諸国は話し合いを通じて紛争を解決することに努力するが、合法的な自衛権を放棄することはないと強調しました。また、中国との意思疎通と協調を強化し、地域情勢が一日も早く安全と安定を取り戻すよう共同で推進していく考えを示しました。

王外交部長は、「米国とイスラエルが国連の承認を得ず、米国とイラン間の交渉中にイランに武力攻撃を開始したことは、明らかに国際法に違反している。同時に、湾岸諸国の主権、安全、領土保全も十分に尊重されるべきであり、罪のない民間人と非軍事目標を攻撃するいかなる行為も非難されるべきだ。当面の急務は早期停戦だ」と強調し、中国は引き続き平和を勝ち取るために努力すると述べました。また、中国政府の中東問題特使はすでに現地へ赴き仲介活動を進めており、クウェートやその他の国との意思疎通と連携を強化していくと表明しました。（提供/CGTN Japanese）