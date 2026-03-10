プロのサッカー選手になる――。

東日本大震災で父を亡くした当時小学１年の少年が今、親子の夢だったＪリーグの舞台にいる。原発事故の影響が残る福島県内に本拠地を置くＪ３福島ユナイテッドＦＣに入団したＦＷ村上力己（りき）選手（２２）だ。「ゴールをたくさん決める」。震災や度重なるけがを乗り越えた不屈の闘志で被災地に勇気を届ける。（盛岡支局 高田彩乃）

２月下旬、寒風吹きすさぶ福島県内のグラウンド。村上選手は全体練習後も居残り、ダッシュを繰り返した。「一日もむだにはしない」。支えてくれた家族の姿が胸に刻まれている。

あの日、村上選手は岩手県陸前高田市の小学校で大きな揺れに見舞われた。母が迎えに来た直後、茶色い壁のような津波が迫り、４歳上の兄とともに走って高台へ避難した。

だが、父芳郎さん（当時４９歳）は、勤務先の酒造会社を出て家族の安否確認に自宅へ戻った後、避難する途中で津波にのまれたという。１か月ほどたって、遺体安置所で母が対面した。「現実を受け入れるしかなかった」と振り返る。

地元の社会人チームに所属した芳郎さんと２人の兄もプレーする「サッカー一家」だった。村上選手も５歳の頃からボールを追いかけた。仮設住宅の暮らしをへて、中学生になると、地元を離れて盛岡市のクラブに入団。福島県の尚志高では全国大会に出場した。

ただ、関東１部リーグの強豪・東洋大に入って再び困難に直面した。２年の秋に右足首の靱帯（じんたい）を断裂。その後もけがを繰り返し「一般企業に就職するべきか」と迷いが生じた。

そんな時、挑戦を支えたのが家族だった。長兄の真聖（まさと）さん（２８）は「今しかできないサッカーをやりきれ」と背中を押してくれた。中学時代、盛岡へ一緒に移り住み、生活面を全力でサポートしてくれた母が頭に浮かんだ。芳郎さんは生前、「力己をプロにする」と友人に夢を語っていた。「ここでやめるわけにはいかない」

奮起した村上選手は３年時に全日本大学選手権優勝、４年時は自らのゴールでＪ１チームを破って天皇杯１６強入りするなど結果を示した。ただ、なかなかオファーは届かない。「祈る気持ち」で待っていた昨年１２月、ついに携帯電話が鳴る。福島ユナイテッドＦＣからだった。

同じ頃、サッカー界のレジェンドで「カズ」こと、元日本代表ＦＷ三浦知良（かずよし）選手（５９）の加入が決まった。「力己とも切磋琢磨（せっさたくま）し、明るいニュースを届けたい」と力を込める。村上選手は「練習に取り組む姿勢から多くを学んでいる」と言う。

今季は２月に開幕。まずは試合に出場し、ゴールを決めて勝利に貢献することが目標だ。あきらめない。天国の父へこう伝えたい。

「楽しくやってる。見守っていて」

「カズダンスの感動再び」

三浦知良選手が、２０１１年３月２９日の復興支援チャリティーマッチ（大阪）で決めたゴールは、ファンや被災者らの語り草となっている。Ｊリーグ選抜の一員として日本代表を相手に得点し、「カズダンス」で被災地を勇気づけた。試合後、「みんなの気持ちが一つになったゴール」と話した。

三浦選手が５９歳となった２月２６日の誕生日、福島県庁を訪れると、内堀雅雄知事は当時のゴールにふれ、「本当に厳しい状況だったが、心が躍り、元気をいただいた」と感謝を伝えた。

三浦選手は「ゴールは忘れられていくものだと思うが、ずっと語られている。また新しい夢のあるゴールを決めるために努力する」と誓った。