¡¡½Õ¾ì½ê3ÆüÌÜ¤Î10Æü¡¢¿·Äï»Ò¤Ë¤è¤ëÁ°ÁêËÐ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÈÉÊ¬¤±¤»¤º¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£³Ø¹»¤ÎÂ´¶È»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë½Õ¾ì½ê¤Ï¿·Äï»Ò¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢1994Ç¯°Ê¹ß¤Ï2ÈÉ¤ËÊ¬¤±¤Æ1Æü¤´¤È¤Ë¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿·Äï»Ò¸¡ºº¼õ¸¡¼Ô¤¬20¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁáÂçÁêËÐÉô¤«¤éÆþÌç¤·¤¿ÀîÉû¡Ê°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤Ï¡¢²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç·»Äï»Ò¤ÎÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¡ÖÁ¬Åò¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÁêËÐ¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£½Õ¾ì½ê¸å¤ËÂ´¶È¼°¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£