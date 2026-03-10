［東日本大震災１５年 記者の記憶］＜４＞ 社会部 福元理央

「３歳の娘に『魔法使いになったら何をする？』と聞かれ、『放射能をなくしたい』と答えてしまった」

福島市で取材した若い母親はそう話すと突然、ぽろぽろと涙を流した。

「お外で遊べないね、ホーシャノーだから」と娘が口にするようになってしまったと自分を責めた。２０１１年の東京電力福島第一原発事故から３か月。福島には見えない放射能への不安が広がっていた。

私は当時、記者１年目だった。福島支局赴任が決まったのは震災直前。不安はなかったと言えば、うそになる。「将来の赤ちゃんのため、自分の身をしっかり守りなさい」。取材先の産婦人科医にそう言われ、思わず涙がこぼれた。

それでも私を駆り立てたのは、古里を追われ、大切な人を失いながらも思いを語ってくれる人たちの存在だった。

木村紀夫さん（６０）もその一人だ。今年２月上旬、福島県大熊町を訪れると「元気にしていましたか」と笑顔で迎えてくれた。

取材で出会ったのは１３年の初め。木村さんは、原発から南に３キロの同町の自宅と、父の王太朗（わたろう）さん（当時７７歳）、妻の深雪さん（同３７歳）を津波で失った。そして次女の汐凪（ゆうな）さん（同７歳）が行方不明のままだった。

木村さんは避難先の長野県から何度も足を運び、汐凪さんの捜索を続けた。放射線量が高く立ち入りが制限される中、「必ず見つける」という木村さんの執念に心を揺さぶられた私は、その姿を追い、紙面で伝え続けた。

汐凪さんの首の骨が見つかったと連絡をもらったのは、福島から東京本社に異動した直後の１６年１２月。大熊に駆けつけると、木村さんの表情は険しかった。

発見されたのは、原発事故直後に警察などによる捜索が十分できなかった場所だった。「この辺でしばらく生きてたんじゃねえかな……」。気持ちの整理がつかない木村さんに、掛ける言葉が見つからなかった。

あれから１０年。現在は福島県いわき市に避難する木村さんは、今も年数回、帰還困難区域にある自宅跡地周辺で遺骨の捜索を続ける。８割は見つかっていない。「全部見つからないのは、意味があるのかもしれない。そう思えるようになったのは、救いでもある」。木村さんは自宅跡地から海辺を見つめ、静かに語った。

６年前から、大熊町内を巡り震災の記憶を伝える語り部活動も行う。全国から多くの人が聞きに訪れ、汐凪さんが生きていれば同世代の若者が来ると、「汐凪が友達を連れてきた」と感じるという。

「最近、俺はお父さんって感じがしねえんだ。むしろ汐凪の方が俺を引っ張ってくれている」。そう話し、穏やかな笑みを浮かべる木村さん。そんなお父さんを、汐凪さんも笑って見守っているに違いない。

私は一昨年出産し、親になった。あの時の母親の涙、木村さんの執念を思うと、胸が締め付けられる。私にできるのは、もがきながらも前を向き、被災地で暮らしてきた人々の今を伝えていくこと。木村さんに会い、その思いを強くした。

ふくもと・りお 福島支局、東京本社社会部、生活部を経て、２０２３年から再び社会部。３７歳。