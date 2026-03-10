お笑い芸人・やす子が3月9日放送の『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）を欠席。その理由に称賛が集まっている。さらに、小泉進次郎防衛大臣も反応する異例の展開となった。

「同番組の月曜レギュラーであるやす子さんですが、8日、自身のXを更新。《3月9日月曜日の #ヒルナンデス は予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます!!》と報告しました。

さらに、胸に本名の名字である『安井』と書かれた名札をつけた迷彩服姿の自撮り写真も添付。笑顔を見せていますが、輸送車両の内部のような場所で休憩中に撮ったものと思われます」（芸能記者）

この後の投稿では《月曜日のヒルナンデス、VTRには出てるみたいです！》と伝え、《明日11時55分から！みてねー！》と呼びかけていた。

現役任務を優先する投稿に、X上では

《ネタのひとつやポーズとして予備自衛官を名乗ってるわけではなく、本当にこうやって活動されているのが素晴らしい》

《売れててもちゃんと日本のために働いてくれるの嬉しい》

といった声が相次いでいる。これについて放送作家が語る。

「やす子さんは17歳のときに自衛隊に入隊。現在は“元自衛隊芸人”として活躍していますが、実際には完全に辞めたわけではなく、“即応予備自衛官”として在籍しています。

これは有事や災害時に招集される可能性がある制度で、定期的に訓練にも参加しなければなりません」

2021年放送の『ぐるナイ』（日本テレビ系）の若手発掘企画「おもしろ荘2021」で3位に入り注目された、やす子。ただ評価されたのはネタそのものというより、“元自衛隊芸人”という肩書きと迷彩服姿のインパクトだった。

「ときにこのキャラクターが笑いのハードルを下げ、“免罪符”のようになっていた面もあります。ただ、彼女の『迷彩服』への誇りは、単なるキャラクター作りではなく、実体験に基づいた本物であることの証左といえます。今回の行動を見ても、彼女の姿勢は決して肩書きだけではなかったということでしょう」（前出・放送作家）

すると、このやす子の投稿に反応した人物が、小泉進次郎防衛大臣だった。

「やす子さんのポストを引用リポストしたうえで、大臣は《予備自衛官としての御協力、ありがとうございます》と感謝を表明。さらに、現在の国会で予備自衛官の招集に応じやすい環境整備の法案を検討していると説明しながら、《やす子さんを含め、民間企業等で働きながら予備自衛官になってくださっている皆さんが参加しやすい環境整備も進めていきます。ありがとうございます！》と重ねて敬意を示していました」（同）

最近はさまざまな番組での発言が注目を集めるやす子だが、今回はその真摯な姿勢が改めて高く評価されているようだ。