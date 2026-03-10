こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月10日は、Qi2規格に対応したBelkin（ベルキン）の「マグネット式車載ワイヤレス充電器（吹き出し口設置）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Belkin 車載ワイヤレス充電器 MagSafe対応 マグネット式 15W急速充電 iPhone 12以降・Qi2対応Androidスマートフォン エアコン吹き出し口取付 USB-Cケーブル・27W車載充電器付属 WIC010fqBK 3,990円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

ドライブ中に急速充電が可能。Belkinの「マグネット式車載ワイヤレス充電器（吹き出し口設置）」が3,990円

Belkin（ベルキン）の「マグネット式車載ワイヤレス充電器（吹き出し口設置）」が33%オフで販売中。

Qi2ワイヤレス充電規格を採用し、iPhone 12以降のMagSafeモデルやQi2に対応したAndroidスマホの充電が可能。

運転中でもスマホを最大15W出力で急速充電できる車載ワイヤレス充電器がお買い得ですよ。

強力なマグネットでスマホをしっかり吸着。急ブレーキでも滑り落ちない安定感の高さが魅力です

エアコン吹き出し口に取り付けるタイプで多彩な車種に設置が可能です。

クリップを吹き出し口のフィン（板）に奥まで差し込むだけでOK。工具不要で設置ラクラク。

強力なマグネットを内蔵しており、吸着力はバッチリ！ スマホを近づけるだけで「カチッ」と最適な位置に吸い付き、片手での脱着もできます。

走行中の急ブレーキや段差の衝撃でもスマホがずれにくい設計で安定感は抜群です。

スマホとの接触面にはソフトタッチのシリコン素材を搭載。傷がつきにくく、摩擦によってスマホの滑り落ちを防止します。

縦向き・横向きの調整も自由自在で使い勝手抜群。充電時の発熱を抑えるアルミ合金素材もGOOD

ボールジョイント構造になっており、スマホを見えやすい角度に調整できますよ。縦向き・横向きも自由自在なのでナビにも使えます。

本体は放熱性に優れたアルミ合金素材で、充電中の温度上昇を抑えて安定したパフォーマンスを維持。

高級感のあるマットブラックカラーは自然と車内に馴染みます。

本体やマウントだけでなく、カーアダプターやUSB-Cケーブルなど必要なアイテムが全て揃っているので開封後すぐに使えるのも有難いですね。

本体と接続した機器の保証付き。万が一のトラブルでも安心ですよ。

Belkin 車載ワイヤレス充電器 MagSafe対応 マグネット式 15W急速充電 iPhone 12以降・Qi2対応Androidスマートフォン エアコン吹き出し口取付 USB-Cケーブル・27W車載充電器付属 WIC010fqBK 3,990円 （33%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Belkinのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年3月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp