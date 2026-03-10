Photo: 服部 隆宏

イヤホンの充電がすぐに切れるのがストレスでした。

結構高額のものを使っても、基本的にイヤホンをつけっぱなしにしておきたい私にとってはバッテリーの持ちが悪く感じてしまう……！

ところが、今愛用しているイヤホンはバッテリーの持ちが抜群によく、ストレスフリーなんです！

魅力を語っていきます。

Ankerのワイヤレスイヤホン

Anker（アンカー）「Soundcore C30i」

Soundcore C30iは、片耳わずか約3gという軽さで、長時間つけても耳が疲れにくいところが気に入っています。

カナル型のように耳をふさぐタイプではなく、耳に軽くひっかけるオープンイヤー方式です。

耳がふさがれないので、イヤホン越しの声を聞きながら、同時に隣の人とも自然に会話できるのはオープンイヤーならではの魅力。

テレワークの会議や通話もお手のものですし、宅配便のチャイムや街中の車の音を聞き逃さない安心感もあります。

いちいち外す手間がないのが、日常的にかなり快適だなぁと感じています。

裏の方がタッチセンサーのボタンになっているのでワンタッチで電話の応答なども可能です。

IPX5の防水に対応しているので、ジムでの汗や出先での小雨にもあわてることなく、安心して使えています。

「つけていることを忘れる」快適さ

初めて手に取ったとき、その独特なカタチに少し戸惑いました。

耳に当ててすべらすように動かして、耳のふちを挟み、耳たぶの上にとめる。これで、しっかり装着できる仕組みになっています。

慣れてしまえばスムーズにつけ外しできるようになり、装着感は非常に自然です。

「つけていることを忘れる」くらいの快適さで、毎日使う大きな理由のひとつになりました。

満足の音質＆抜群の充電の持ち

オープンイヤーと聞くと「音がスカスカになるのでは」と不安に思うかもしれませんが、ちょっと低音が物足りないものの音質はなかなかのものだと個人的には感じています。

なによりこのイヤホンで一番気に入っているところは抜群に充電の持ちがいいところ！

・フル充電で最大10時間 ・ケース込みで36時間使用可能

購入してからほとんどつけっぱなしな私ですが、使いたいときにわざわざ充電するためにケースに戻すことなく使えているので、超ストレスフリー。

10分の急速充電で約2時間再生できて、忙しい朝でも安心です。

ケースもコンパクト

毎日持ち歩くケースも重要です。

C30iのケースは、手のひらに収まるほどコンパクトで軽め。

バッグの隅やポケットに入れても気にならず、いつでも持ち歩けます。

ラバーケースのアクセサリーもいろいろあるので、一緒に買って装着すると落としても安心ですね。

音漏れに注意

気をつけたいのは音漏れするところ。

といっても電車で隣に迷惑をかけるレベルではなく、静かな部屋で耳を澄ませばわかる程度。

音量を抑えれば問題ありませんが、静かな場所では少し気を配ったほうがよさそうです。

軽さと快適な装着感、自然な会話のしやすさ、安心のバッテリーやケースの持ち運びやすさを兼ね備えた、生活に寄り添うイヤホンです。

寝ながらでも快適に使え、普段使いにちょうどよい音質と通話性能を備えているので、おすすめですよ。

