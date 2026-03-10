「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」に出演

フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんのアイスショー「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」が9日までの3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催された。出演した名スケーターがSNSで感謝を伝え、17枚の写真で思い出をシェアしている。

「Notte Stellata 2026 ここ数日、「Notte Stellata」という特別なショーに出演できて、とても光栄でした」と、インスタグラムに綴ったのはジェイソン・ブラウン（米国）。14年ソチ五輪で団体銅メダルを獲得し、大の親日家で、日本でも人気の高いスケーターの一人として知られている。

公演最終日から一夜明けた10日に更新されたインスタグラムで日本語メッセージを投稿。「会場で温かい声援を送ってくださった観客の皆さん、一緒に素晴らしい時間を作ってくれたスケーターの皆さん、そしてこのイベントを支えてくださったスタッフ・関係者の皆さん、本当にありがとうございました」などと綴っている。

17枚の写真も公開。羽生さんや、宮原知子さん、本郷理華さん、鈴木明子さんら、共演した元フィギュアスケーターとの自撮り写真や動画の他、スペシャルゲストで出演した東北ユースオーケストラとキャストとの集合写真などを添え、来日の思い出としてファンに共有している。

文面には「皆さんのおかげで、忘れられない夜になりました。そして、この特別なショーを作ってくださった羽生結弦さん、本当にありがとうございました」とも記され、座長を務めた羽生さんへの感謝も忘れなかった。



（THE ANSWER編集部）