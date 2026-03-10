ガバッと着るだけ！【niko and ...】40・50代のおしゃ見え♡「楽ちんワンピース」

コーデ組みに迷った日に頼りになるのは、ガバッと着るだけで決まるワンピースかも。今回ご紹介するのは【niko and ...（ニコアンド）】の、大人世代にぴったりな「楽ちんワンピ」。ゆったりとしたシルエットで、気負わずラクに着られそうなのが魅力。着回し力の高いキャミワンピは40・50代のおしゃ見えを後押ししてくれる優秀アイテムになる予感。

ゆるっと着るだけでサマ見えが狙えるワンピ

【niko and ...】「Misayoパララクワンピ」\8,500（税込）

深めのVラインとAラインシルエットが魅力のキャミソールワンピ。広めの身幅で体のラインをふんわりカバーしながら、「柔らかいとろみ素材」（公式サイトより）が縦のラインを強調してすっきり見えも期待できる一枚。ショルダー紐はスポーティなパラコードになっているので、一枚あれば旬度の高い着こなしが完成するはず。

合わせるトップスで印象チェンジ！

カラーは全3色展開で、こちらはチャコールを着用。手持ちトップスを合わせて表情を変えながら、ロングシーズン楽しめそう。スタッフのomeguさんも「前後2wayで着用できて、ダブルジップ仕様なのでアレンジ自由自在」と太鼓判！

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。