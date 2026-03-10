ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、1次ラウンド突破を懸けた熱戦が展開されている。ドミニカ共和国は、9日（日本時間10日）のイスラエル戦に10-1で勝利。3連勝で準々決勝進出が決定した中、主砲フェルナンド・タティスJr.（パドレス）が記者会見で見せた善行が話題を呼んでいる。

注目を浴びたのは、日本スポンサー企業への粋な配慮だ。会見場に現れたタティスJr.。席に着くと、大会のオフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」の商品「お〜いお茶」のペットボトルを持ち、カメラにアピール。大谷翔平とグローバルアンバサダー契約を締結していることでも知られる伊藤園へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークも見せた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式インスタグラムが脚光。実際の映像を添え、「フェルナンド・タティスJr.が今日の記者会見で、楽しそうに『お〜いお茶』のボトルを手に取り、電話してというジェスチャーをした」と綴った投稿に、米ファンから続々と反響が寄せられた。

「爆笑。ひがんでる（笑）」

「結局、彼らが騒げば騒ぐほど、そのブランドに注目が集まってるだけっていうね。みんな、宣伝に協力してくれてありがとう」

「笑えるのは、彼らがそうやってすることで逆にニュースになっちゃって、みんながオオタニのスポンサーってどこのブランド？って検索し始めることだよ。結果的に、もっと収益が増えるっていうね（笑）」

「あのお茶、普通に美味しいのに。彼らは損してるよ」

「オオタニはどこにだっているんだ。何をしたって、彼を隠し通すことなんてできない」

「オオタニの個人スポンサーなだけじゃなくて、WBCのスポンサーでもあるんだけどな」

「タティス、いつかドジャースに入りたがってるんじゃないかな」

ドミニカ共和国の会見では先日、フアン・ソトやブラディミール・ゲレーロJr.が「お〜いお茶」のペットボトルを机の下に隠す行為が話題に。SNSではその行動を疑問視する声が一部で上がっていた中で、粋な振る舞いを見せる形となった。



（THE ANSWER編集部）