映画「ゴーストバスターズ」（1984年）の冒頭でピーター・ヴェンクマン博士（ビル・マーレイ）に超能力テストを受ける女子大生役で登場したことなどで知られる女優ジェニファー・ラニヨンさんが、6日に死去した。65歳だった。長期間にわたる健康上の問題と向き合った末、夫と2人の子供たちを遺して息を引き取ったという。死因は明らかにされていない。



【写真】幼い娘を抱いて…母となったジェニファーさんの姿 娘が思いを込めて投稿

遺族は8日、ジェニファーさんのフェイスブックを通じて声明を発表した。「先週金曜の夜、私たちの最愛のジェニファーが旅立ちました。長く過酷な道のりでしたが、最期は家族に囲まれていました」「彼女は人生を心から愛し、家族や友人に深く献身していました」「今は天国から、あの美しい笑顔で私たちを見守っているはずです」。娘で女優のベイリー・コーマンは幼い自身を抱く母ジェニファーさんの画像をインスタグラムに掲載。「私の最高の部分はすべてあなたから来た。 あと1日一緒にいるなら何でもあげる」とやるせない思いをつづった。



ジェニファーさんは1980年代を中心に映画とテレビで活躍。「ゴーストバスターズ」が公開されたのと同じ1984年には、CBSのシットコム「チャールズ・イン・チャージ」に主要キャストとして出演し、テレビスターとしての地位も確立。その後も映画「The In Crowd」（1988年）、「A Man Called Sarge」（1990年）などに出演したほか、「ジェシカおばさんの事件簿」「ビバリーヒルズ高校白書」「タイムマシーンにお願い」といった人気ドラマにゲスト出演し、幅広い作品で活躍した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）