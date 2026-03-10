

河合優実

俳優の河合優実が、NHKドキュメンタリー番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』新ナレーターに就任した。河合は、「プロフェッショナルの方々に、できる限り心を寄せながら、務められれば」とコメントを寄せた。（※放送開始当初から語りを務める橋本さとしは、継続して番組に参加）

仕事の流儀には、その人の生き方が表れる―。「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。２００６年１月から始まった番組は、ことしで放送開始から２０年目に突入。３月１６日放送の、青森県大間町のマグロ漁師に密着した「マグロ漁師・菊池武一」から、新ナレーターとして俳優の河合優実を迎える。

新ナレーター 河合優実コメント

このたび意義のある役目をいただき、ありがたく思っています。

私が普段関わる物語もドキュメンタリーと同じく誰かの人生にフォーカスをあてるもので、他者の生活を観察しないことには表現はできません。そしてその作品づくりの場もまた、プロフェッショナルの仕事の集まりであるということも常々感じています。今回この番組に携わらせてもらうことで、自分に返ってくるものもとても大きいのではないかと感じました。

たくさんの人が大変な苦労をして編み上げている番組だと思います。携わるスタッフの方々、何より人生の一部を映させていただくプロフェッショナルの方々に、できる限り心を寄せながら、務められればと思います。

放送開始から語りを務める橋本さとしコメント

番組開始から20年目という節目で一緒にナレーションをやらせてもらえる河合優実さんのナレーションを、今回初めて聞きながら読ませていただきました。とても新鮮で、ナチュラルで。彼女がこの番組に持ってきてくれた爽やかな空気感というものを大切にしながら、自分としても寄り添うようなナレーションをしていきたいですし、また新たな自分というものをここで発見させていただきたいとつくづく思いました。これからの「プロフェッショナル仕事の流儀」の在り方を発見できるんじゃないかとワクワクしています。

河合初ナレーション！３月１６日（月）放送 「マグロ漁師・菊池武一」

【番組名】プロフェッショナル仕事の流儀「津軽海峡、マグロに愛された男 マグロ漁師・菊池武一」【放送予定】３月１６日(月) 夜 ７時５７分〜８時４２分＜NHK総合＞※NHK ONE で同時・見逃し配信予定【語り】橋本さとし 河合優実

マグロ漁の聖地・青森県大間町に「ミスターパーフェクト」と称されるマグロ漁師がいる。菊池武一（64）。

漁に出れば空振りなし。自ら開発した疑似餌やマグロ釣り機でマグロ漁に革命を起こし、「大間のエジソン」とも呼ばれる。代々続くマグロ漁師の家に生まれ、11歳で144キロの大物を釣り上げた。だが15歳のとき、父が病に倒れ、余命宣告を受ける。家族を支えるため、高校進学を断念。過酷な遠洋漁業に身を投じ、24歳で大間に戻った。そこからはひたすら腕を磨く日々。それだけに飽き足らず、技術を仲間に惜しみなく伝え、大間のマグロを世界的なブランドへ押し上げてきた。

記録的不漁となったこの冬。正月、豊洲市場で行われる初競りで最高値となる「一番マグロ」を狙い、菊池は荒れる津軽海峡へ。だが、土壇場で肉体が悲鳴を上げる。激痛に苦しみながら「ライバルは自分」という信念を曲げない菊池。原動力は「ドキドキ」。立ち止まらない男のひと冬を追う。