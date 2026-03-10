◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールD ドミニカ共和国 10-1 イスラエル(日本時間10日、ローンデポ・パーク)

WBC王座奪還を目指すドミニカ共和国の打線の勢いが止まりません。この日、3戦連続となる二桁得点でイスラエルに10-1で快勝。特にフェルナンド・タティスJr.選手(パドレス)がこの日は躍動。2回に満塁弾を放ち、7回にも2点タイムリー。4打数2安打6打点の活躍を披露しました。

その2回、0-0の状況でマニー・マチャド選手(パドレス)が四球を選び出塁すると、1死となってから連続四球で満塁のチャンスを作ります。その後2死となりますが、押し出し四球でドミニカ共和国が先制すると、そこで打席がまわってきたのは1番のタティスJr.選手でした。

するとタティスJr.選手は4球目に投じられた内角低めのチェンジアップをフルスイング。引っ張った打球は高く上がりレフトスタンドへ、打った本人も確信する豪快なグランドスラムとなりました。

そしてタティスJr.選手は6-1とリードした7回にも2点タイムリーを放ちます。ドミニカ共和国はさらに勢いにのり、8回、9回にも1点ずつ奪うと10-1で勝利しました。タティスJr.選手はこの日、4打数2安打、1本塁打6打点と大暴れ。チームの打線も7安打で効果的に10得点を挙げ、3戦連続で二桁得点を記録しました。

WBC連覇を目指す日本にとって準々決勝以降で当たる可能性があるドミニカ共和国。その打撃力に注目が集まっています。