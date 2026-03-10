Ｊ１千葉は１０日、千葉市内でアウェー・横浜ＦＭ戦（１４日・日産ス）に向けた練習を公開した。

４節・町田戦、５節・柏戦とここまで２試合連続ゴールを決めているＦＷ石川大地は、横浜ＦＭ戦でゴールを決めると３試合連続となる。千葉の選手がＪ１公式戦で３試合連続ゴールを決めれば、２００９年の第１１節から記録した巻誠一郎以来、１７年ぶり。百年構想リーグの目標に５ゴールを掲げている石川は「毎試合得点狙っていますし、次も点を取ることがチームにとって、自分にとっても間違いなく大事なこと。チームでやっているＦＷの仕事もしっかり務めながら得点を取れれば」と意気込んだ。

Ｊ１初挑戦の石川にとって、横浜ＦＭとの対戦、日産スのピッチも初めて。相手チームを「伝統あるクラブ」と敬意を示し、印象を「個の部分がしっかりしている選手が多い。そこでの一発というのは注意しないといけない。うまく試合に入っていけたら」と気合を入れた。

前節の柏戦ではカルリーニョス・ジュニオの負傷で前半途中から津久井匠海と２トップを組んだ。津久井との連携には「（津久井の）良さは前への推進力や体の強さにあると思うので、サポートの質をしっかり考えいてた。また次もやったらもっと良くなると思う」と自信を示した。