ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が８日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。

この日は、ユージとＪＯＹをゲストに招き「類似タレントに格差発覚！」を進行した。若手時代は、ともにバラエティーのできる高身長イケメンとして活躍してきたが、近年はユージがコメンテーターやＭＣ業などに活動の幅を広げ、ディレクターを務めるアクティブウェアブランドも絶好調であることが紹介された。

番組では、ユージの自宅を公開。リビングはキッチンもあわせると７０畳という広大さ。売れっ子の吉村も「でっけえ！」と驚がくした。

さんまは「もう終わってるよ。戦いは…」とユージの完全勝利を宣言。マツコは「とんでもない家賃よ…。あんな７０畳の…」と絶句した。

つづけて、ユージは所有車として「メルセデス・ベンツ Ｇクラス」「ランドローバー ディフェンダー」、バイクとして「ＫＡＷＡＳＡＫＩ Ｚ１０００ＭＫ２」を紹介。

さらに「オーダーしてる車もあって。特注で、今、作ってもらってるんですよ。車を。それはちょっと。もう２年ぐらいかかっちゃう。実はもう２年たってて。もう、２年ぐらいかかる。全部、フルカーボンっていう素材で」と説明した。

マツコは「え？型から作ってるってこと？じゃあ？こりゃ、お金すごいぞ！」と叫んで笑わせていた。