津波で壊滅的な被害を受けた岩手・陸前高田を15年取材し続けた全軌跡「ゼロからつくった街の15年」（テレメンタリーPlus）。テレビ朝日報道局の那須雅人カメラマンが被災地で過ごした日数は819日、陸前高田には573日。記録者として復興を見つめた。

【映像】復興15年の全軌跡「ゼロからつくった街の15年」（テレメンタリーplus）

2011年3月11日、東京で取材中に地震に遭遇した那須カメラマンは当初は首都圏中心に取材を続けていたが、震災発生から約2週間後に福島に入った。そこから東北各地を回る日々。ある日、報道ステーションのディレクターから聞かれた。「那須さんは、どこを撮りたいですか？」。

未曾有の震災の復興の記録を残したい。しかし、東日本大震災の被災地域は広い。「どこか１つの街を復興するまで記録しよう」と思い、那須カメラマンが選んだのは陸前高田だった。「本当にここに街があったのか、想像できないほど何もなかった。あの時の衝撃はすごかった。陸前高田がどう再生していくのかを1つは街の復興を定点で可視化すること、もう１つは人の復興を追っていこうと決めました」（那須カメラマン）。

復興を可視化したくて執念の定点200か所

写真：瓦礫跡に住民らが種を植えたひまわりが咲く（2011年8月撮影）

津波で消滅した市街地を中心に定点撮影を続けることにした。同じ場所で同じ構図で撮り続ければ街の変化がつながって見えてくるからだ。定点は約200か所に及ぶ。

まず、那須カメラマンはANN（テレビ朝日系列）のカメラマンが撮影した膨大な震災の映像をすべて見直した。どこの場所で撮ったか詳細な記録などない。「番組のADさんと一緒に、Googleストリートビューを使って照らし合わせてあたりを付けて。現地で場所を特定したら地面にガムテープを貼ってズームの倍率などもメモして残しました」（那須カメラマン）。一人で全部は回れない。誰が撮っても同じ画になるように、徹底した。当時はHDカムテープ時代。いわゆる「同ポジ」映像を撮るために、「この定点はこのテープ」と決めて、そこに新しい風景を撮影し足していった。那須カメラマン自身も、100本以上のテープをスーツケースに入れて現場に持ち込んで各地を回って記録し続けた。現在と未来を撮り続ける一方で、津波で消えてしまった過去の陸前高田の風景を収めた写真や映像も同時に探して歩き、同じ画角と構図で撮影した。今は瓦礫だらけだが、そこにはかつて確かに街があったことを伝えるために。

写真：七夕の祭りを取材する那須カメラマン（中央）2014年8月撮影

「10年取材する覚悟あるか？」

写真：取材拠点となった区長宅で休む那須カメラマン（中央）2011年6月撮影

被災した陸前高田や近隣には宿泊施設はほぼなかった。取材拠点から往復6時間かけて行き来するのは取材の足かせとなっていた。そこに手を差し伸べてくれたのが被災した集落の区長だった村上富夫さん。「10年取材する覚悟はあるか？あるなら使っていいよ」。津波で被災したものの板の間が残った母屋を寝床に貸してくれることになった。取材環境は一変した。夜や朝の様子も取材ができるようになっただけなく、区長の家には多くのひとが集まってきた。住民、自治体職員、ボランティアのひとびと。復興の現場を日常の会話から感じることができるようになった。

「がんぱっぺし」。陸前高田の街にはこの言葉があふれていた。皆で復興しようという強い空気だったが、時が経つにつれて現実も見えてくる。ゼロから街をつくるのだが、津波のあった場所に再び街を作るのか、高台に移るのか、大規模な盛り土は安全なのかー住民説明会は何度も開かれた。那須カメラマンは全ての説明会に足を運んだ。

取材する側の都合ではなく「人を見つめる」

写真：蕎麦店「やぶ屋」店主 及川雄一さん

「街の復興の可視化」ともう一つの柱は「人から復興を見つめる」だ。津波で店舗が流された蕎麦屋の店主。亡くなった父の味をもう一度と、何度も何度も蕎麦を打ち、幾度となく出汁づくりを繰り返し記憶に残る「おやじの味」に少しでも近づけようと苦戦していた。小さな子どもたちを抱えての店の再建、生活の立て直しは金銭面でも精神的にも苦しい道のりだ。その途上を那須カメラマンはとにかく「見つめる」をテーマに撮り続けた。「自分たちの都合でこの日撮影ができるからお願いしますじゃ撮れない。ずっとそこにいるから撮らせてもらえたし、陸前高田の人たちにも受け入れてもらえたんだと思う」。（那須カメラマン）

写真：弟・晴翔（当時７歳/左） 兄・佳樹（当時9歳/右）2011年7月撮影

津波で両親を亡くした小学生の兄弟と避難所で出会った。及川佳樹くん（当時9歳）と晴翔くん（当時7歳）だ。お父さんが見つかった時に一度だけ泣いた佳樹くん。しかしそれ以降、人前で泣くことはなく両親の話をすることはなかった。那須カメラマン自身、自宅にいるよりも陸前高田にいる時間が多いような状況で、歳の近い自分の子どもたちの姿と重なる。兄弟も自分を親のように慕い、いつも一緒に遊んだ。「この子たちの成長の過程を撮っていくということは、自分がその人生に関わっていくことになる。決めていたことがあって、日常を記録するホームビデオは撮るし、放送はするけれどこちらから両親の話のインタビューはしない」と那須カメラマンは語る。ほかのメディアがカメラを向け、両親について質問し、子どもながらに普通に対応しているのは見ていた。しかし、近くにいても聞かなかった。震災から10年、佳樹さんが二十歳を迎えた時、初めて那須カメラマンは、「インタビュー」形式で両親の話を聞いた。「両親の話を自分からすることはなかったのはなぜ？と聞いたら、『現実から逃げようとして自分で自分の心に蓋をしていた』」と答えてくれた」。成人した兄弟とは今は酒を酌み交わす仲だ。

写真：初めて兄・佳樹さんに両親のことをインタビュー（2021年2月）

取材し続けて震災から10年が過ぎた。「前例のない巨大復興事業を経て、ゼロから街をつくった。街が再スタートした。次の15年に向けては、いかに通常モードで街を維持・発展させていくかが課題なのは見えていた」。那須カメラマンは「新しいひと・ソフト」にスポットを当てたいと思い、出会ったのがワイナリーを日本最年少（当時27歳）で立ち上げた及川恭平さんだった。

「10年後にこの街に戻り、街づくりに関わろう」

ABEMAニュースでも那須カメラマンにも立ち会ってもらい、オンラインで及川さんに話を聞いた。

及川恭平さん（以下、及川さん）は震災発生時、高校2年生で隣町の高校から帰宅しようとしていた時に地震が起きた。電気もなく被災情報もない中、3日後に迎えに来た父に連れられて陸前高田に帰ると「街が一切なくなっていました」と語る。家は震災前に高台に移転したばかりで、難を逃れたとはいえ壊滅状態の街をみて「どうやって生きていくかを1年ずっと考えていた。瓦礫を除去して造成でまず10年。いまの自分には何もできない。10年後にこの街に戻って、街づくりに関わろうと決めました」（及川さん）。

復興の方法を考えた時に、「この街に仕事を作る産業を作らないと。まずは、人を呼ばないと街は成り立たない。『食』で何かできないかと思った」という及川さん。日本酒も検討したが、「ワインなら、この街の農業とも結びつくし、地元の牡蠣や魚介ともペアリングできる」と考えた。進学した大学でバイオサイエンスを学び、卒業後はワイン商社で働き、フランスで修行してワインの知識も磨いた。ワインにした狙いは他にもあった。

実は「果樹の街」陸前高田を通過する、から宿泊する街へ

陸前高田には、復興のシンボルとなった「一本松」などを見ようと年間100万人以上の観光客が訪れる。しかし、多くは日帰り客で宿泊は隣の宮城・気仙沼や岩手・大船渡に行ってしまう。「街にお金が落ちないんです。陸前高田は車で来る人が多いのですが、お酒を飲んだたら泊まることになる。通過する街から宿泊する街にしたい。そうすれば、雇用も生まれて経済も循環していくと思った」（及川さん）。観光の仕組みをワインで変える可能性を考えたのだ。

陸前高田は三陸海岸でも比較的温暖な地域で、南向きで海面（広田湾）の反射で日射量も豊富なこともあり、古くからリンゴやモモなどの果樹栽培が盛んだったという。ワインといえば地質も重要な要素だが、「陸前高田は花崗岩土壌で水はけがよくて、ブドウ栽培にも理想的な条件なんです」と及川さんは話す。

陸前高田も「高齢化」が課題になっていて高台のリンゴ農家が高齢で放棄される畑が多くなっている。及川さんは農業を辞める人たちから畑を借りる形で、土地を集めていった。「草刈り管理してくれるなら、無料でいいよという人たちも多くて」（及川さん）。リンゴ畑だった場所を、ブドウ畑へと変えていった。リンゴ畑で採れたリンゴは、シードル（りんごのスパークリングワイン）にして販売している。

“被災地の陸前高田”脱却して産業を

そんな畑で取れたブドウで造った白ワイン「ドメーヌミカヅキ」が去年、完成した。本数は100と少し。「味は、ドライですっきり系です。海沿いでブドウを作っているので塩っけのある味。ミネラル感もあって海産物に本当によく合う。お寿司ともばっちりです」と及川さんは自信をのぞかせる。今後は、ワインの生産本数を増やすのはもちろん、ワイナリーの隣の宿泊施設でワインと地元の魚介とをペアリングしながら料理を楽しむ「陸前高田のワインツーリズム」を根付かせたいと意気込む。「言葉を選ばずに言うと、“被災地の陸前高田”から脱却していくことが必要だと思う」と言う及川さんに新世代を感じた。及川さんの働きかけが実り、陸前高田市は今年4月をめどに国から「ワイン特区」に認定される見通しだ。

写真： 完成した及川さんの白ワイン「ドメーヌミカヅキ」

最後どうしても、聞きたくて記者からこんな質問をした。

「Ｑ，土地も持っていないのにワイナリーって博打感あると思うのですが、怖くなかったですか？」

及川さんは「初期投資が大変なのはどの業界でも同じ。陸前高田には果樹を含めたストーリーがある。僕にもストーリーがある。初期の設定、ファンを作っていくためにもコンセプトが大事で、あとはどれだけ必要なスキルを積み上げていくか、です」と力強く返ってきた。さらに、今年4月からは東京大学の大学院生にもなりワインづくりの研究を進めるという。ファーストビンテージはもうすべて売り切ってしまったという及川さんのワイン「ドメーヌミカヅキ」。次作を口にする日が楽しみだ。

写真：左・那須雅人カメラマン 右・及川恭平さん

記録の残し手「次世代」に期待

15年撮り続けてきた陸前高田。街づくりも次世代に受け継がれていこうとしている。記録の残し手である那須カメラマンも現在55歳。震災から20年で60歳になる。「震災から20年までは陸前高田を撮り続けたい。記録しただけで終わらず、アウトプットして世の中に伝えていくこと。若い世代の記録の残し手に期待したい。震災を忘れそうなひと、そもそも東日本大震災を知らない世代にも受け継いでいけるように」（那須カメラマン）

聞き手：外山薫（ABEMAニュース）