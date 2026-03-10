お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が9日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。驚きの宣伝戦略について語った。

自身が製作総指揮、原作、脚本を担当し大ヒットした映画「えんとつ町のプペル」をはじめ、絵本、映画、経営などマルチな才能で活躍する西野。「今、お客さんからすると“プロが作ったモノ知ったこっちゃねえな”みたいな。AIで動画からなんから何でも作れるこの時代において、プロが作ったモノに対して結構飽きてるというか、中指立ててる感じ」と持論を語り出した。

その中で「“私たちの映画”っていう風に持っていくか」が重要だとして「チケットの手売りしてるんです」と告白。「買ってくれる約束取れた人の自宅まで行く」と説明した。

自宅を訪問すると「親戚一同集まってる」として「チケット渡してよろしくお願いしますって言うと、この親戚一同は“西野くんの映画は絶対応援するぞ”って」と解説。「だから“家まで行く”が良いんです」と語った。

西野の熱意にMCのMEGUMIは「偉いな…大アナログやってるんだ」と感心していた。