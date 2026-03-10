BLACKPINK×ニューエラ×MLB（TM)、ハートロゴ入りヘッドウェアを3月23日発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド・NEW ERA（ニューエラ）が、K-POPガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）、MLB(TM)とトリプルコラボレーション。ヘッドウェアをニューエラ公式オンラインストア、全国のニューエラ取扱店舗にて3月23日(月)に発売する。
本コレクションはMLB(TM)のロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、シカゴ・ホワイトソックスの4チームをフィーチャーし、フロントにBLACKPINKのハートロゴをレイアウト、右サイドにBLACKPINKのボックスを配置したアイコニックなデザインに仕上げている。
なお、本コレクションは、3月18日（水）より大阪の阪神百貨店で開催されるBLACKPINKのポップアップストアにて先行販売される。
価格は各アイテム13,200円（税込）となっている。
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
【発売情報】
発売日：2026年3月23日(月)モデル：9FORTY(TM)（ナインフォーティー）/9TWENTY(TM)（ナイントゥエンティー）価格：13,200円（税込）対象球団：MLB(TM)ロサンゼルス・ドジャース/シカゴ・カブス/ニューヨーク・メッツ/シカゴ・ホワイトソックス販売場所：ニューエラ公式オンラインストア
【BLACKPINKポップアップストア開催情報】
BLACKPINK［DEADLINE］POP-UP STORE
【大阪会場】開催期間：2026年3月18日（水）〜3月31日（火）開催場所：阪神梅田本店2階 イベントテラス／イベントスペース2住所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号時間：10:00〜20:00 ※最終日は18:00閉場入場料：無料
【東京会場】開催期間：2026年3月27日（金）〜4月6日（月）開催場所：西武渋谷店A館2階=イベントスペース住所：〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1時間：10:00〜20:00 ※最終日は18:00閉場入場料：無料