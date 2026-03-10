the GazettE、度重なるトラブルでギターの葵を“除名” 妨害…背信行為に「到底看過できない事態と」【報告全文】
ヴィジュアル系ロックバンド・the GazettEが10日、ギターの葵を除名すると発表した。公式サイトで明らかにした。
公式サイトには【皆様へ大切なお知らせ】との文書が掲載され、「この度、我々 the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました。新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫び申し上げます」と報告した。
除名の経緯として「一方的なバンド活動の放棄」「既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為」「度重なる背信行為」があったことを説明。「我々はthe GazettEを存続させるべく、再三にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、代理人を通さなければ連絡すら取れない状態が続きました」と明かした。
こうした状況を受け、「the GazettE 存続の危機に直面しメンバー、スタッフ共に精神的に深く追い詰められ、これ以上共に同じ想いを抱き、同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました」と伝えた。今後の活動に関しては「これからも歩みを止めることなく継続していく所存」とし、「我々は今後も、the GazettEを愛してくださる皆様に音楽を届け続けるため、命懸けで活動を守りぬいてまいります。どうか、これまでと変わらぬご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。
the GazettEは2002年3月に結成。都内を中心に精力的にライブ活動を続け、06年に初の日本武道館公演、アリーナ公演を経て2010年に東京ドーム公演を実施。11年以降は多ジャンル参加の大型フェスにも積極的に参加し、13年には自身初のワールドツアー行う。その後活動の規模を拡大し、世界13ヶ国22都市で人気を集めた。24年にはベースのREITAさんが死去した。
■報告全文
いつも応援してくださっている皆様へ
この度、我々the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました。新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫び申し上げます。
事の発端は、葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背信行為にあります。
我々はthe GazettE を存続させるべく、再三にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、代理人を通さなければ連絡すら取れない状態が続きました。
そのような中で、日頃行うべき業務が放棄されただけでなく、ファンの皆様との信用問題に関わることでもあるライブへの出演を一時拒否するような言動や、不当かつ高額な金銭の要求が繰り返されました。
さらに、事実とは異なる情報が外部に一方的に発信され、故人であるメンバーに関わる大切な事柄までもが不適切に扱われるなど、守秘義務にも反する到底看過できない事態となりました。
the GazettE 存続の危機に直面し、メンバー、スタッフ共に精神的に深く追い詰められ、これ以上共に同じ想いを抱き、同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました。
今後の活動に関しましては、これからも歩みを止めることなく継続していく所存です。また、予定しておりましたリリース等につきましては一度見直しを行い、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。
我々は今後も、the GazettEを愛してくださる皆様に音楽を届け続けるため、命懸けで活動を守り抜いてまいります。どうか、これまでと変わらぬご声援をいただけますと幸いです。
