the GazettE、度重なるトラブルでギターの葵を“除名” 妨害…背信行為に「到底看過できない事態と」【報告全文】

the GazettE、度重なるトラブルでギターの葵を“除名” 妨害…背信行為に「到底看過できない事態と」【報告全文】