神戸は11日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝トーナメント1回戦第2戦・FCソウル戦（韓国）を迎える。MF井手口陽介（29）は「凄く悔しかったのは今でも覚えている。チームとして何年も前からアジア頂点の目標を掲げている。是が非でもタイトルを取りたい気持ちは、どのチームよりも持っている。個人としても優勝したい気持ちがある」と、まずは昨季の“16強超え”を誓った。

昨年大会は第1戦目で光州（韓国）に2―0で完勝したが、敵地の第2戦目で同点に追いつかれ、延長戦の末に涙をのんだ。今回はホームとアウェー開催の順番が逆だが、第1戦目を勝利して優位な状況で臨めるシチュエーションは同じ。だからこそ井手口は「試合の進め方や時間の使い方を学んだ。教訓になっている」と戒めた。

わずか1カ月の間にFCソウルと3度目の対戦。過去2回はともに勝利しているが、直近の対戦ではGK前川黛也のPKストップに救われるなど、苦戦を強いられた。ミヒャエル・スキッベ監督は「あすも難しくなるのは理解している。集中力が必要で、我々のベストが求められる」。同じ轍（てつ）を踏まず、3大会ぶりのベスト8を決める。