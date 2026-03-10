フリーアナウンサー神田愛花（45）が9日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演し、自身が“クズ”だと思った瞬間について語った。

この日のゲスト、俳優・竹財輝之助のクズ男役が話題となっていることから、クズな人を見たことがあるかと問われた神田は「私の話なんですけれど」と切り出した。

自身が山手線の車内で腰かけていると、小学校低学年の男の子と母親が前に立ったことがあったとし、男の子は「疲れた。座りたい、座りたい」と言いだしたという。

だが「そこで譲ってあげればいいんですけれど、私も本当に歩き回ってへとへとだったので」と席は譲らず。「心の中でその子を見ながら、“君はこの先私よりも長く生きるから、もっと座るチャンスあるよ”と思って、目をつぶって寝たふりをしたんです」と振り返った。

「本当にあの時クズだったなと思うんですけれど」と悔やみ、「お母さんも譲ってくれるかなってっていう目で見ていたんですけれど…」などと話した。

MCの「ハライチ」澤部佑は「まあ疲れてたんでしょう、神田さんもね」とフォローしたが「ただ席譲れば静かに座っていい子にできたかもしれない」とコメント。親はどう思うかとの質問には「親の方は全然気にしてないですよね。息子に静かにしなさいって思っているだけで」と語った。

火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「寝たふりしたなっていうのは気づきますけれどね」と話して笑わせた。