AKB48メンバー、美脚＆ウエストのぞくミニスカ全身ショットに反響「頭身バランス完璧」「ギャルっぽさが最高」
【モデルプレス＝2026/03/10】AKB48の平田侑希が3月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】23歳AKBメン「スタイルが神」美脚スラリのギャルっぽミニスカコーデ
平田は「お話会の時の全身コーデ」「いつになってもミニスカートも厚底もロングブーツも履いてたいな〜」とつづり、全身のコーディネート写真を投稿。白のミニ丈トップスにグレーのファー付きフードパーカーを羽織り、デニムのミニスカートを合わせた美しい脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿は「脚のラインが本当に綺麗」「頭身バランス完璧」「とっても似合ってる」「ギャルっぽさが最高」「スタイルが神」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
