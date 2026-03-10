女優のん（32）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演し、魚類学者でタレントのさかなクン（50）について語った。

02年公開の映画「さかなのこ」はさかなクンの半生をつづった著書を映画化した、自伝的作品。のんは主人公ミー坊を演じ、性別の違いを乗り越えたハマリ役となった。

演じる中で、心に刺さったさかなクンの信念があったという。「さかなクンの言葉で、“好きに勝るものなし”という言葉があって、好きであれば、どこまでも追求していける。どんなに大変なことがあっても、乗り越えていけるっていうことだと思う。私もすごくその言葉に共感して。好きであることを大事にしてきたので、凄くシンパシーを感じました」と明かした。

小学校のころから、大の魚好きになったさかなクン。一時は学校でも孤立したことがあったというが、のんは「好きの純度が高いっていうことだと思うんですね。好きだと思っているものに対して、他の怖い気持ちとか、不安な気持ちとか、負の感情が介入する隙のない気持ちなんじゃないかなって思ったんですね」と評した。

「誰かが介入してきても。揺らぐ必要がないっていうふうに、信じることができればいいんじゃないかなって思ったんですよね。凄く自信が持てたというか、いいんだ、それでって。凄く背中を押された気分にはなりました」

VTRを見たさかなクンは、「遠慮なく“僕はこれが好き”、“私はこれが好きなんだよ”ってことを言葉に出したり、皆さんに伝えていただければ、“え？そうなの？私もこれ凄い好きなんだよ”とか、絶対に仲間がいっぱい増えていくと思うんですよね」と、人生訓を語った。