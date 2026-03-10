プロボクシング興行「SAIKOULUSH Vol5 Vol6 Vol7」（4月17、18、19日、キルギス）で、IBFフェザー級15位の亀田京之介（27＝MR）がアドリアン・ロブレド（27＝アルゼンチン）と戦うWBAゴールド・フェザー級王座決定戦が10日に発表された。京之介は同日、大阪府堺市内の所属ジムで取材対応。次戦へ向け、らしさ全開で意気込んだ。

「通過点。タイトルマッチだけど、嬉しくはない。早く世界戦をやりたいし、もっと強いヤツとやりたい」

ゴールド王座は、日本では非公認のタイトル。ただ、世界王者に準じる価値があり、ベルトを奪取すれば、ランクも上位に浮上し、次期挑戦者への最短距離となる。

昨年は2月にルイス・ネリ（メキシコ）、7月にアラン・ピカソ（メキシコ）、10月にジョンリル・カシメロ（フィリピン）らビッグネームと3試合を戦った。「今回の相手？見てないから、分からない。目指すのは1RでKO。打ちにいきますよ」。気勢を上げる京之介は、2月に緑ジムへ5日間の出稽古。IBF世界フライ級王者の矢吹正道からジャブの「極意」を教わった。

勝てば、悲願の世界挑戦へ道が開ける大一番。ベルトの向こうに、2人の標的を捉えている。

「一番やりたいのは、（亀田）和毅、それからネリかな。まあ一日でも早く世界戦をやりたい。いつでも、どこでも行きますよ」

新しい武器を手に入れて臨むタイトルマッチ。会心のKO劇で、無限の未来を切り開く。