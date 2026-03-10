紀ノ國屋、初のアウトレット店舗「紀ノ国屋Outlet」を発表 越谷レイクタウンに1号店【概要】
紀ノ國屋は7日、同社初となるアウトレット業態「紀ノ国屋Outlet」を発表した。1号店として、4月15日に埼玉県越谷市の大型商業施設「レイクタウンアウトレット」内に「紀ノ国屋Outlet レイクタウンアウトレット店」をオープンする。
新店舗コンセプトは“アウトレットで出会う、少し贅沢な日常の食卓”。紀ノ国屋ならではの上質な商品を“より手に取りやすい価格”で楽しめる。
紀ノ国屋のプライベートブランド（PB）を中心に、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグなど、日常を豊かにする商品を厳選して展開。 フードロス削減に向けた取り組みを進めながら、品質はそのままに、求めやすい価格の商品を中心に提供する（一部商品は通常価格で販売）。
■店舗概要
店名：紀ノ国屋Outlet レイクタウンアウトレット店
開業日：2026年4月15日（水）
営業時間：10:00〜20:00
住所：埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1
出店場所：レイクタウンアウトレット 3119区画
取扱商品カテゴリー：デザート（焼菓子）、菓子、加工食品、雑貨、エコバッグ
