モデル・俳優の石橋てるみさんが自身のインスタグラムを更新。東京医科大学を卒業したことを報告しました。

【写真を見る】【石橋てるみ】東京医科大学 卒業を報告「"永遠の女子大生∞"に終止符です！！」





これまでSNSのプロフィール欄に”永遠の女子大生∞”と記していた石橋さんは「東京医科大学を卒業しました "永遠の女子大生∞"に終止符です！！」と投稿。SNSのプロフィール欄も”永遠の女子大生∞（卒業しました）”と桜の花びらとともに書き換えています。









石橋さんは青い袴姿で卒業証書を手にした画像を添えて「10年間と長く、両立はかなり苦しい時期もありましたが、人より多く培った経験や知識は私の財産です。」と、学業と仕事を両立してきた日々を振り返ります。









そして「みなさま、JDブランドは使えなくなってしまいますが…今後ともよろしくお願い致します♪もっとお仕事がんばります」と、これからの抱負を綴っています。









この投稿を見た人たちからは「卒業おめでとう」「美貌と知性の二刀流すごいです」「お医者さんになられるのですか？」「主治医になって下さい。毎日通います」といった反響が寄せられています。









石橋さんは去年5月「林凜」から本名の「石橋てるみ」改名。これまでにモデルとして雑誌のグラビアやドラマに出演するなど、活躍の幅を広げています。



【担当：芸能情報ステーション】