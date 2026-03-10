タレント大桃美代子（60）が10日、インスタグラムを更新。生きる希望を失っていたという母親とともにワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したエピソードを披露した。

大桃は2023年大会の日本代表の試合を東京ドームで観戦した映像をアップ。「父が亡くなって、生きていたく無い、、、と言った母が唯一、行きたいと言った、WBC 大谷さんを見てみたいと、、、、」と切り出し、「翔平さんは神でした。行きたいは、生きたい。家から出られた瞬間でした」と振り返った。

試合をスタンドで観戦したが、「この時の母の言葉、、、『テレビの方がよく見える』、、、、固まりました」と、思わぬ母の言葉に困惑。それでもコーチングを行っている大桃は「体験が認知を深くする 行きたいと言う気持ちが出ただけで、コーチング的にはOK コーチングは生きる理由。どうなりたいか？ 自分を知る理由。ドームの体験には、それがありました」と前向きに受け止め、「何年経っても、ドームの歓声を語る母。体験をさせてくれたHさん、ありがとうございました」とつづった。