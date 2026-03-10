スマホの「フォルダに謎の動画が…」→9分も自撮りしてた猫、“最後の瞬間”にびっくり！ 「次は生配信」「鼻息浴びたい」
「フォルダに謎の動画入ってて見たら、猫が匂い嗅いで最後ドデカため息つく自撮りしてた」
そんなコメントが添えられた愛猫の動画が、Xで爆笑を呼んでいます。映っているのは、ラガマフィンの「つきみ」くん（3歳・男の子）です。スマホを上からのぞき込むようなアングルで、鼻を近づけてクンクン。ときおり鼻息の音も入り込み、キョロキョロと周囲を見回しています。その姿は、まるで自分でカメラを回しているかのような自然体そのもの。
続く投稿で飼い主さんは「9分自撮りしてたっぽい」とも明かしました。偶然撮れたとは思えない驚きの長尺ぶり。無防備すぎる“素のつきみくん”をたっぷり堪能できる映像に、3万件を超える“いいね”が集まっています。投稿したXユーザー・つきみねこさん（@____tukimineko）に詳しくお話を伺いました。
“置きっぱなし”が生んだ奇跡の9分間
ーー“自撮り”動画を見つけた経緯を教えてください。
「撮影したのは2月9日です。写真を撮っていて、カメラを起動したままスマホを置きっぱなしにしていたときに撮れていたようです。普段からスマホで猫用YouTubeを見せているので、それと同じ感覚で画面に触れたのかもしれません」
ーーこの動画を見た感想はいかがでしたか？
「『すごいかわいいのがある！』と思いました。結構、長い動画でしたが、最後まで見入ってしまうくらいかわいかったです」
ーーつきみくんと暮らして3年、生活に変化はありますか。
「迎える前の生活が思い出せないくらい、人生が完全につきみ中心になりました。休みの日も早起きですし、部屋はすぐ毛だらけ。旅行も気軽には行けません。そういったことをすべて含めても今のほうが幸せです。成長を感じる瞬間はたくさんありますが、一番は液状おやつを早食いしなくなったことですね。子猫のころは『誰も取らないよ！』と声をかけたくなるほど必死でしたが、今は落ち着いて上品に食べています（笑）」
リプライ欄には、猫界のスター誕生を予感させる声が相次いでいます。
「超かわいい〜！」
「次は生配信ですねw」
「鼻息浴びたーーーい」
「自撮り動画、癒やされる」
「ドアップかわいすぎますねw」
「短編映画1本撮れるレベルの長さ」
「9分自撮りって猫界のYouTuberすぎるw」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）