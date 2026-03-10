Image: Apple

先週、Apple（アップル）は3日間にわたって多くの新製品を発表しました。ただそれと同時に、Apple Storeから姿を消した製品も少なくありません。

このタイミングでどのApple製品が販売終了になったのか、念のためチェックしておきましょう。

iPhone 16e

iPhone 16ファミリーの一員として登場したiPhone 16eは、A19チップを搭載したiPhone 17eの発表と同時にApple Storeオンラインから姿を消しました。

ちなみに、iPhone 17eはお値段据え置きで最小ストレージアップ（256GB〜）& MagSafeにも対応しています。

11インチ/13インチiPad Air（M3）

11インチ/13インチモデルのM3 iPad Airは、先週登場した11インチ/13インチM4 iPad Airの発表に伴い販売終了となりました。

引き続きお値段そのままですが、メモリは12GBにアップして、Wi-Fi 7にも対応したため、かなりお得感があります。

13インチ/15インチMacBook Air（M4）

M5チップを搭載したMacBook Airが登場したため、前モデルの13インチ/15インチMacBook Air（M4）は販売終了となりました。

MacBook Air（M4）から仲間入りしたスカイブルーは、カッコいいと可愛いが入り混じった素敵な色合いで、M5モデルでも選択可能です。

14インチ/16インチMacBook Pro（M4 Pro/M4 Max）

M5 ProとM5 Maxを搭載した新型MacBook Proの登場に伴い、M4 ProとM4 Maxを搭載した14インチ/16インチのMacBook Proがそれぞれ販売終了となりました。

ちなみに、現行モデルのM5搭載MacBook Proは、先週のタイミングから最小ストレージが1TB〜になり、512GBモデルが廃止されています。

（M3 Ultra搭載Mac Studioに関しては、512GBメモリのオプションが削除されています。）

MacBook Proは明るいディスプレイや長時間もつバッテリー、搭載ポートの豊富さなど、チップ以外にもハードウェアの魅力がたくさん詰まっているため、最新モデルにこだわらない方は、整備済製品で旧モデルを買う選択肢も大いにアリかと。

旧モデルのStudio DisplayとPro Display XDR

最新モデルのStudio DisplayとStudio Display XDRが登場したため、旧モデルのStudio DisplayとPro Display XDRの販売が終了しました。

これに伴い、Pro Display XDR向けのPro StandとVESAマウントアダプタもApple Storeオンラインから姿を消したようです。

