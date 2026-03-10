ポムポムプリン×「ローリーズファーム」が初コラボ！ “日焼け”や“オールブラック”の雑貨全6型登場
「ローリーズファーム」は、3月20日（金）から、サンリオのキャラクター、ポムポムプリンとの初コラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式WEBストア「and ST」などで発売する。
【写真】全身デザインのポーチ付き！ A4サイズのエコバッグが便利でかわいい
■コレクションしたくなる
今回登場するのは、ポムポムプリンの魅力に、「ローリーズファーム」らしい“カワイイ”エッセンスを加えた雑貨全6型。
ラインナップには、シンプルなポムポムプリンをはじめ、“日焼け”や“オールブラック”など、いつもと違う姿をデザインしたアイテムが勢ぞろい。全身デザインのポーチに収納可能なA4サイズのエコバッグや、耳を立体感のある仕様にし愛らしいデザインに仕上げた巾着ポーチなど、日常使いしやすいアイテムが多数用意されている。
また、金具を取り外すと、ぬいぐるみとしても使える「ヌイキーホルダー」はシンプルなポムポムプリン、日焼け、オールブラックのほか、友だちのスコーン、マフィン、ベーグルに変身したバージョンを加えた全6種が並ぶ。
さらに、フェイスぬいぐるみやおしりのビーズパーツがポイントの「フェイスキーチャームツキHS」や、ビーズで作ったポムポムプリンが付属する「ビーズキーチャーム」なども用意。身に着けるだけで気分が上がる、さまざまな雑貨が集まった。
