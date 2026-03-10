『十字架のろくにん』完結記念！1〜3巻は10円 一気読み後押し企画スタート
漫画『十字架のろくにん』のコミックス第24巻が発売された。完結を記念して3月22日まで“一気読み”を後押しする電子書籍キャンペーンを実施する。
【画像】怖そう…『十字架のろくにん』完結記念のビジュアル
キャンペーンは、『十字架のろくにん』というタイトルにちなんで1巻〜3巻を特別価格10円（税抜）で期間限定で購入できるほか、全巻セット割引など“一気読み”を後押しする内容になっている。
■『十字架のろくにん』作品紹介
“実験体Ａ”と名付けられ、同級生5人から嬲られる日々。小学6年生の漆間俊は、壮絶ないじめに苦しむ「地獄」の中にいた。だが、そこには兄想いの弟と、子を守る父母という「救い」があった。あの日、5人の化け物たちが、鬼畜の所業で家族を奪い去るまでは……。
やがて、全てを失い、真の地獄を見た俊の中に暗い「願い」が宿った。戦時中、秘密部隊に所属した祖父の指導の下、生まれ変わる少年。そして4年が経った時、彼は因縁の敵の前に姿を現す……。この復讐は誰にも渡さない。
